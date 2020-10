Assim como o pai, Paris Jackson, 22 anos, demonstra interesse pela arte como um todo. Em abril, foi anunciado que o filme Habit teria a filha de Michael Jackson na pele de Jesus Cristo, além de Bella Thorne e Gavin Rossdale. A caracterização da atriz contaria com piercing no nariz, cabelo com um ondulado sem muita definição e uma espécie de túnica.

Porém, a resposta de uma parcela de pessoas não foi das melhores e o filme foi definido por eles, como “lixo cristofóbico”, “sacrílego” e que “ridiculariza pessoas de fé “. Atualmente, uma petição online para impedir a divulgação do filme também registra cerca de 260 mil assinaturas.

Antes dela, um projeto da organização One Million Moms promoveu protestos e outra petição, que atraiu mais de 69 mil assinaturas, a fim de questionar e também inviabilizar o lançamento do filme.

A sinopse da trama aponta que a personagem interpretada por Thorne será uma garota com vivência na ruas, festeira e que teria uma atração por Jesus, que se envolve com drogas. Com isso, movimentos como o One Million se incomodaram pela possibilidade de Jesus ser retratado como um LGBT.

Paris Jackson estava nas telonas recentemente no filme Scream: The TV Series, da MTV. Sua estreia como atriz aconteceu em 2018 no drama musical Star, da Fox.

