Pelo poder do prisma lunar! ‘Sailor Moon’ ganhará filme inédito em 2020

Atenção, fãs! Temos uma bela novidade para vocês. A Toei, produtora de ‘Sailor Moon‘, anunciou um novo filme da franquia que deve ser lançado em 2020.

‘Sailor Moon Eternal‘ terá duas partes e trará de volta as heroínas icônicas dos anos 1990 lutando contra as forças do mal.

Veja também





Já temos um primeiro teaser que apresenta as personagens em seus uniformes repaginados. Quem aprimorou as roupas das meninas foi o diretor de animação, Usagi Kazuko.

Assista ao vídeo:

O primeiro mangá da saga criada por Naoko Takeuchi foi lançado em 1992 e a animação foi exibida no Brasil a partir de 1996. A animação fez um enorme sucesso aqui no país.

Além do teaser, um outro pôster do novo filme também foi divulgado. Veja: