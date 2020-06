Para animar o São João, Anastácia indica os melhores forrós

Dia de São João demanda uma playlist animada para o Arraiá da Quarentena. Então, nada melhor do que uma seleção com curadoria de Anastácia, a rainha do forró, exclusiva para as leitoras de CLAUDIA, com 15 canções que não podem faltar na sua festa junina. A cantora, que completou 80 anos em maio e lançou um EP com 9 músicas inéditas, compôs mais de 300 forrós com ex-parceiro Dominguinhos. Claro que o ícone do forró também está na lista, assim como o grande Luiz Gonzaga.

“Se tem sanfona, tem que ter Asa Branca”, Anastácia explica logo de cara. “É o clássico da música nordestina que Gonzaga criou e, mesmo com 100 anos, estaria aqui cantando”, comenta. De Gonzagão, ela também incluiu Assum Preto e Qui Nem Jiló, um baião pra lá de popular. “É uma música bem presente nos bailes de São João”, cita. Ainda pensando no Rei do Baião, Anastácia incluiu na lista Sanfona Sentida, que foi composta por ela e Dominguinhos para ele. “Sanfona é a rainha da festa, sem sanfona não tem forró, não tem baile de São João, por isso essa canção está entre as mais queridas das noites juninas”, revela.

Por falar em sanfona, evidentemente também tem Isso Aqui Tá Bom Demais na playlist. “No auge da festa é como se fosse a glorificação da alegria do povo. O sanfoneiro lasca ‘isso aqui tá bom demais’ e o pessoal se delicia”, ela conta animada.

Tem dúvida se Só Quero Um Xodó entrou na lista? Nas palavras de Anastácia, a canção é quente. “Há quase 50 anos traz alento aos corações apaixonados. Se tem um amor, quando tocam a música glorificam o amor presente, mas se não, quando toca sentem um reclamo de quem está só e quer viver uma história de amor”, comenta rindo de sua própria composição. “Essa poesia leva as pessoas a sonhar para encontrar um novo amor, que é a função dos poetas e compositores. Fazer letras para as pessoas que gostam de música”, termina.

Confira os 15 clássicos que vão incrementar qualquer baile:

1- Asa Branca (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira)

2- Qui Nem Jiló (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira)

3- Sanfona Sentida (Anastácia e Dominguinhos)

4- Isso aqui tá bom demais (Dominguinhos e Nando Cordel)

5- Eu só quero um xodó (Anastácia e Dominguinhos)

6- Sebastiana (Rosil Cavalcanti)

7- Eu Me Lembro (Anastácia e Dominguinhos)

8- É Proibido Cochilar (Antônio Barros)

9- Doidinho, Doidinho (Anastácia e Dominguinhos)

10- Espumas Ao Vento (Accioli Neto)

11- Feira de Mangaio (Glorinha Gadelho e Sivuca)

12- Severina Xique Xique (Genival Lacerda e João Gonçalves)

13- Assum Preto (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira)

14- Caboclo Sonhador (Maciel Melo)

15- Gostoso Demais (Nando Cordel e Dominguinhos)

