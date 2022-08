VMA acontece neste domingo (28); saiba os detalhes e onde assistir

O MTV Video Music Awards 2022 acontece domingo, 28, e traz alguns dos maiores nomes da música atual disputando a famosa estátua Moon Person. A premiação retorna ao presencial após duas edições em formato híbrido, devido à pandemia de Covid-19. Entre as diversas atrações musicais imperdíveis está Anitta, que será a primeira artista solo brasileira a se apresentar no VMA.



“Acordei com uma energia de jogo do Brasil na Copa do Mundo”, escreveu a artista nas redes sociais. A cantora concorre na categoria de “Melhor Vídeo Latino”, com a canção “Envolver”. Quando soube da indicação, ela chegou a comemorar a notícia no Twitter. Assista ao videoclipe:

Além da brasileira, o evento confirmou as apresentações de Blackpink, grupo feminino de K-pop que faz sua estreia na premiação, Lizzo, Jack Harlow e da banda italiana Måneskin.

Durante o final de semana, Anitta compartilhou um vídeo dos preparativos para sua apresentação neste domingo:

. @anitta backstage at #VMA rehearsals 🖤 (and I can confirm: you are NOT going to want to miss her performance SUNDAY @ 8p on @MTV 😎) pic.twitter.com/tDEnG90Bjk — Video Music Awards (@vmas) August 27, 2022

Continua após a publicidade

Além disso, numa transmissão ao vivo em seu Instagram, a cantora ainda deu spoilers sobre o figurino que irá usar na apresentação, mas ainda sem revelar muito. “Meu look tá bafônico, mas não é como vocês pensam. Se depender de vocês, eu saio como um foguete. Mas é bom para dançar. Qual a cor do look? É uma cor que vocês nunca me viram antes”, revelou Anitta.

Indicações

O artistas Lil Nas X, Jack Harlow e Kendrick Lamar estão empatados nos principais prêmios com sete indicações cada. Em seguida estão Harry Styles e Doja Cat, que receberam seis indicações cada, enquanto Ed Sheeran, Billie Eillish, Drake, Dua Lipa, Tayler Swift e The Weeknd têm cinco cada.

Confira a lista completa das indicações do VMA 2022.

Onde assistir ao VMA

O MTV VMA 2022 será transmitido ao vivo, neste domingo, 28 de agosto, às 21h, no canal fechado MTV. Já o tapete vermelho tem início às 19h30. A cerimônia deste ano acontece no Prudential Center em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos.