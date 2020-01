O trailer completo de ‘Aladdin’ está entre nós e ele é de arrepiar

A Disney finalmente vai lançar uma versão de “Aladdin” com atores de verdade e essa é, sem dúvida, uma das estreias mais aguardadas do ano. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de maio e o primeiro trailer completo acaba de ser lançado.

Algumas das cenas a gente já havia visto nos teasers, mas o o novo vídeo entrega diálogos importantes e parte da música “A Whole New World”, cantada por Aladdin e Jasmine no tapete mágico.

Outro detalhe do trailer é que, definitivamente, podemos ver que Will Smith está disposto a roubar todas as cenas das quais participa. Será que não vai ficar meio over? A gente espera que não!

Especulações à parte, o filme promete mexer com os nossos corações nostálgicos, né? Assista ao trailer para saber do que estamos falando: