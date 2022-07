Inspira: o que ler, ver, ouvir e testar em julho

Depois de dois anos e meio longe da sua comunidade musical, o MECA Inhotim volta com tudo. Localizado dentro do maior museu a céu aberto do mundo, o festival de música traz, como já é de praxe, uma curadoria de line-up pensada para unir públicos de gostos, gêneros, idades e regiões diferentes com nomes quentes da cena nacional.

De Bala Desejo a Caetano Veloso, de Majur a Alceu Valença, espere por apresentações eletrizantes. O que muda em 2022? Uma organização mais intimista, na medida do possível, com horários espaçados para que o público possa aproveitar também as atividades paralelas. Por ali, terão palestras e workshops dentro das temáticas que guiam a atuação do MECA: sustentabilidade, inovação e, claro, cultura.

“O nosso objetivo é criar encontros que sejam verdadeiros com o momento atual. Estamos felizes de ocupar Inhotim com novas bandas e dar a oportunidade às pessoas de se apaixonarem por outras referências musicais”, conta Rodrigo Santanna, fundador do festival. De 12 a 14 de agosto. ingresse.com/mecainhotim2022

