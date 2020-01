Novo mascote da Elsa é a grande atração do trailer inédito de ‘Frozen 2’

‘Frozen 2‘ finalmente teve seu trailer completo divulgado nesta segunda-feira (23) – e deixou a internet eufórica por vários motivos. Em primeiro lugar, obviamente, pela nova história a ser contada. Segundo, pelo retorno dos personagens já amados e, por último, pela aparição inédita do novo mascote de Elsa – que é a coisinha mais fofa do mundo.

No trailer da Disney, a princesa do gelo aparece com uma salamandra azul mágica e ela foi a maior atração do vídeo! Nessa sequência, Elsa irá partir para uma jornada com sua irmã e amigos para um reino totalmente desconhecido – a fim de se reconectar com suas origens.

Os fãs usaram o Twitter, como sempre, para expressar a felicidade de conferir o vídeo e a surpresa da pequena salamandra. Veja algumas reações:

o novo mascote de elsa é muito fofoooo aaaaa #Frozen2 pic.twitter.com/RzZex4dqFy — disneynatico ❄ (@disneynatico) September 23, 2019

PODE VIR FROZEN 2 EU TO PREPARADISSIMA #Frozen2 — sarinha loves zabelle ♡. (@carpwntink) September 23, 2019

Já decidi oficialmente meu personagem favorito #Frozen2 pic.twitter.com/QY4A20MWYd — Ygor Freitas (@YgorFremo) September 23, 2019

Gente acho que to apaixonado 🥰, olhe o novo mascote de Elsa #Frozen2 — Pedro Lucas (@_pedrolucax) September 23, 2019

A Elsa tá muito forte em #Frozen2 se já era uma das personagens mais amadas, imagina depois desse filme. Simplesmente lendária. pic.twitter.com/VecRwEIXlJ — heroina do lixo (@dcucomics) September 23, 2019

https://twitter.com/nievilela/status/1176120956022075395

Aqui no Brasil, ‘Frozen 2’ estreia nos cinemas no dia 2 de janeiro de 2020. Assista ao novo trailer: