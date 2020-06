Aos 92 anos, criador da Hello Kitty passa o comando da Sanrio para o neto

Desde que foi criada, a empresa cresceu no setor do varejo e entretenimento, com parques de diversões e restaurantes no Japão, Estados Unidos e Reino Unido. A criação da gatinha em desenho animado foi fundamental para espalhar a cultura pop japonesa “Kawaii” (que significa fofura, em tradução livre) pelo mundo. Apesar da grande popularidade da personagem Hello Kitty, a Sanrio vem enfrentando uma baixa nos ganhos há alguns anos.