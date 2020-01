Netflix do Brasil tem filmes melhores do que a dos EUA

O serviço de streaming gringo pode até ter mais títulos no catálogo, mas parece estar longe de ter mais qualidade que o nosso. Bom, pelo menos é o que indica um levantamento feito pelo site Streaming Observer, que apontou que, entre os 250 filmes mais bem avaliados no IMDb (Internet Movie Database, em que os usuários fazem avaliações com notas), apenas 31 estão disponíveis na Netflix dos Estados Unidos.

Enquanto isso, o site de Veja observou quais desses longas estão na Netflix brasileira e o número surpreendeu positivamente: por aqui, 95 das produções mais bem avaliadas podem ser assistidas pelo público.

Confira, a seguir, quais são elas!

1. O Poderoso Chefão (1972)

2. O Poderoso Chefão II (1974)

3. A Lista de Schindler (1993)

4. Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994)

5. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

6. Três Homens em Conflito (1966)

7. Clube da Luta (1999)

8. Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980)

9. Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994)

10. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

11. Um Estranho no Ninho (1975)

12. Os Bons Companheiros (1990)

13. Matrix (1999)

14. Star Wars: Uma Nova Esperança (1977)

15. Cidade de Deus (2002)

16. Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995)

17. O Silêncio dos Inocentes (1991)

18. A Vida É Bela (1997)

19. O Profissional (1994)

20. Era uma Vez no Oeste (1968)

21. Psicose (1960)

22. Intocáveis (2011)

23. Janela Indiscreta (1954)

24. De Volta para o Futuro (1985)

25. Gladiador (2000)

26. Amnésia (2000)

27. Dr. Fantástico (1964)

28. Django Livre (2012)

29. Beleza Americana (1999)

30. Era Uma Vez na América (1984)

31. Testemunha de Acusação (1957)

32. Um Corpo Que Cai (1958)

33. Star Wars: O Retorno de Jedi (1983)

34. Cães de Aluguel (1992)

35. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

36. Taxi Driver (1976)

37. O Sol É Para Todos (1962)

38. Toy Story 3 (2010)

39. Amadeus (1984)

40. Toy Story (1995)

41. Snatch: Porcos e Diamantes (2000)

42. Bastardos Inglórios (2009)

43. Los Angeles: Cidade Proibida (1997)

44. Por uns Dólares a Mais (1965)

45. Se Meu Apartamento Falasse (1960)

46. Scarface (1983)

47. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

48. A Caça (2012)

49. Gênio Indomável (1997)

50. Up: Altas Aventuras (2009)

51. Fogo Contra Fogo (1995)

52. O Segredo dos Seus Olhos (2009)

53. Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998)

54. Cassino (1995)

55. Guerreiro (2011)

56. O Lobo de Wall Street (2013)

57. V de Vingança (2005)

58. O Grande Lebowski (1998)

59. Trainspotting – Sem Limites (1996)

60. Fargo (1996)

61. Procurando Nemo (2003)

62. O Sexto Sentido (1999)

63. Como Treinar o Seu Dragão (2010)

64. O Enigma de Outro Mundo (1982)

65. Onde os Fracos não Têm Vez (2007)

66. Na Natureza Selvagem (2007)

67. Kill Bill: Vol 1 (2003)

68. Sangue Negro (2007)

69. Hotel Ruanda (2004)

70. Platoon (1986)

71. Rede de Intrigas (1976)

72. Ilha do Medo (2010)

73. Em Nome do Pai (1993)

74. 12 Anos de Escravidão (2013)

75. Amores Brutos (2000)

76. A Princesa Prometida (1987)

77. Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993)

78. Sempre ao Seu Lado (2009)

79. A Marca da Maldade (1958)

80. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977)

81. O Show de Truman (1998)

82. O Ultimato Bourne (2007)

83. Gandhi (1982)

84. Donnie Darko (2001)

85. Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)

86. Monstros S.A. (2001)

87. O Exterminador do Futuro (1984)

88. Os 12 Macacos (1995)

89. Os Suspeitos (2013)

90. Tubarão (1975)

91. Sin City: A Cidade do Pecado (2005)

92. Prenda-me Se For Capaz (2002)

93. O Grande Mestre (2008)

94. O Discurso do Rei (2010)

95. Os Vingadores (2012)