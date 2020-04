Netflix divulga nova série de criador de La Casa de Papel

“O cadáver de m DJ famoso de Mancherster é encontrado em Ibiza 20 anos após seu misterioso desaparecimento”. Assim começa a história de White Lines, nova série de Álex Pina, mesmo escritor de La Casa de Papel e Vis a Vis.

Na última quarta-feira, a Netflix divulgou o trailer da nova série, que conta muitas cenas de ação, curtição e mistério. Zoe é interpretada por Laura Haddock, vive uma vida tranquila em Manchester, e quando o corpo de seu irmão é encontrado, Zoe está determinada a descobrir o que de fato aconteceu e mergulha de cabeça em um mundo suspeito e desconhecido.

A trama foi filmada nas Ilhas Baleares, um Arquipélago da Espanha, incluindo Maiorca e Ibiza, que são conhecidas pelas lindas praias que cercam o lugar, pela costa e suas montanhas.

Na trama, a personagem enfrentará os lados mais sombrios de seu próprio eu, em um lugar onde as pessoas vivem a vida no limite. A série terá seu lançamento oficial no dia 15 de maio.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas: