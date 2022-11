Morre Erasmo Carlos, aos 81 anos

O cantor e compositor Erasmo Carlos faleceu nesta terça-feira, aos 81 anos. O artista havia sido internado às pressas durante a manhã no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro. Erasmo já havia passado as duas primeiras semanas de novembro internado para tratar uma síndrome edemigênica. Essa doença acontece devido a um desequilíbrio bioquímico, o que dificulta a circulação dos vasos sanguíneos. A síndrome pode ser causada por doenças cardíacas, renais ou dos próprios vasos. A morte de Erasmo foi confirmada à imprensa pela sua família. No final de agosto de 2021, o artista passou por outra internação, de oito dias, para se curar da Covid-19.

Um dos primeiros a se manifestar após saber da morte de Erasmo foi José Bonifácio de Oliveira, mais conhecido como Boninho, diretor da TV Globo. “Erasmo leva seu sorriso e seu rock para o céu”, escreveu ele no Instagram.

Na semana passada, Erasmo Carlos ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em português, pelo disco O Futuro Pertence À… Jovem Guarda. “É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória, esse Grammy é o reconhecimento do nosso trabalho. O Futuro Pertence à Jovem Guarda!”, escreveu ele em sua última postagem nas redes sociais.

Filho de baianos, Erasmo nasceu no Rio de Janeiro, no dia 5 de junho de 1941, e alcançou sucesso na música na década de 1960, quando fez parceria com Roberto Carlos para compor, juntos, sucessos como “Gatinha Manhosa” ou “As Curvas da Estrada de Santos”. Ao lado de Roberto e Wanderleia, o eterno Tremendão, como ficou conhecido, foi um dos líderes do movimento cultural Jovem Guarda.

O artista se apaixonou cedo pela música, especialmente pela Bossa Nova e o rock’n’roll. Na vila onde morava, na Tijuca, zona norte do Rio, aprendeu a tocar violão com Tim Maia e, graças a ele, conheceu o amigo de estrada, Roberto, e também Jorge Ben Jor. Nessa gênese da Jovem Guarda, os amigos criaram o grupo Turma do Matoso (em homenagem à esquina da rua onde costumavam se encontrar). A banda se desfez após uma briga entre Tim e Roberto, mas a relação deste com Erasmo rendeu uma das parcerias mais longevas da música brasileira. Quando se conheceram, Erasmo e Roberto Carlos não demoraram a descobrir paixões em comum, como o Vasco da Gama e a admiração por Elvis Presley.

Em seus 50 anos de carreira, Erasmo compôs mais de 500 canções. Entre elas, muitos sucessos, como “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver”, “O Bom”, só para citar alguns dos hits que ficarão na memória do público. Além de ser homenageado em diversos programas musicais, o artista também fez parte da trilha sonora de várias novelas, como Locomotivas, Livre Pra Voar, Vida Nova, A Lua Me Disse, O Profeta, Paraíso Tropical e mais. Em 2020, foi lançada sua cinebiografia Minha Fama de Mau, na qual foi interpretado por Chay Suede. Naquele mesmo ano, ele estrelou, ao lado de Larissa Manoela, o filme Modo Avião, da Netflix, um de seus últimos trabalhos.