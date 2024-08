Mentalidade de dieta e padrões de beleza são temas da 4ª edição Com.Verso

Entre reflexões e debates sobre as problemáticas da psique humana, chega a São Paulo no próximo dia 24 de agosto a 4ª edição do encontro Com.Verso.

Idealizado pela psicanalista e filósofa Gabriela Birger, o encontro busca fomentar o diálogo e a troca de experiências relacionadas ao comportamento humano em um talk imersivo no TEA Arquitetura, com degustação de queijos, vinhos e uma curadoria especial de obras comportamentais realizado pela Livraria Mandarina.

Com temas sobre mentalidade de dieta, autoimagem e os impactos sociais causados pela disseminação exacerbada de padrões de beleza, o próximo encontro intitulado “Você tem fome de quê?” contará com mediação da idealizadora e a participação especial da psicanalista, escritora e fundadora do Grupo Corpo e Cultura, Luciana Saddi.

“Eu sempre senti falta de ter esse ambiente que unisse o diálogo e a troca de experiências relacionadas às angústias que envolvem a psicanálise e o comportamento humano. Um lugar que não envolvesse apenas uma mesa de bar ou um ambiente que não fosse seguramente apropriado para essas discussões e reflexões”, comenta Gabriela em entrevista exclusiva a CLAUDIA.

“A ideia é que as pessoas tenham esse lugar seguro e vão intencionalmente para debater, desconstruir e conversar sobre esses assuntos que, particularmente, julgo muito interessantes e necessários”, complementa.

O que é mentalidade de dieta?

Segundo Birger, o tema “Mentalidade de dieta”, abordado na próxima edição do encontro Com.Verso, contribui para a reflexão sobre a pressão e controle social enfrentado por mulheres que lidam diariamente com os padrões de beleza irreais nas redes sociais, além dos impactos dessas problemáticas sociais na alimentação diária.

O termo difundido pela psicanalista e escritora inglesa Susie Orbach, e usado como proposta inicial do encontro, aborda a pressão estética e a influência do fenômeno da objetificação como pontos centrais no desenvolvimento de transtornos alimentares relacionados ao controle deste comportamento vivido por milhares de mulheres.

“Não dá para falar de mentalidade de dieta sem caracterizá-la como um controle externo. É uma articulação que faz com que comecemos a comer de forma externalizada ao invés de nos fazer seguir os sinais vitais de fome, saciedade e de prazer com a comida. Essa mentalidade nos faz comer guiado por um manual de usuário, que é padronizado e que não vai considerar singularidades do apetite de cada um”, reflete Gabriela.

Como participar do encontro?

Os ingressos para a 4ª edição do encontro Com.Verso já estão disponíveis para compra no site oficial da Eventbrite. Com preço fixado de R$ 180, o ingresso inclui o acesso ao talk com Gabriela Birger e Luciana Saddi, além de open de vinhos e degustação de queijos selecionados pela “A Casa do Produtor”.

O evento acontece no próximo dia 24 de agosto, a partir das 15:30h, no TEA Arquitetura, localizado na Rua Lisboa, 344, Pinheiros, São Paulo.

Para mais informações sobre o encontro, acesse o perfil oficial da Com.Verso no Instagram (@_com.verso_) ou clique aqui para garantir agora o seu ingresso.

