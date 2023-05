Após ser indicada à dois Oscars — por Missão Madrinha de Casamento e Poderia Me Perdoar? — Melissa McCarthy encarna Ursula, vilã icônica da Disney, no aguardado live-action de A Pequena Sereia, dirigido por Rob Marshall (O Retorno de Mary Poppins e Chicag”).

O papel tem tudo para ser um dos mais memoráveis de sua carreira, tanto para o público quanto para a própria estrela, que define a experiência como ‘extremamente amável’: “Nunca fiz nada parecido. Precisei passar por incontáveis ensaios e me conectar de forma profunda com toda a equipe. Foi incrível pois Rob liderou tudo com uma enorme gentileza que me fez sentir como se estivéssemos montando uma pequena peça local, e não uma mega produção hollywoodiana”, revela.

A estrela afirma que, infelizmente, a indústria cinematográfica não cria espaços em que a conexão humana seja incentivada: “Raramente temos a oportunidade e o tempo de realmente conhecer as pessoas com quem trabalhamos. Acho até engraçado que essa coisinha pequena que criamos se tornou essa obra colossal. Já assisti o filme duas vezes e preciso confessar, eu apenas o amo. Mal posso esperar para ver pela terceira vez”, brinca.

Melissa McCarthy se inspirou em drag queens para interpretar Úrsula

Sobre as inspirações e referências que buscou para o projeto, McCarthy revela que se sentiu profundamente inspirada pela comunidade LGBTQIA+, especialmente as drag queens, na hora de interpretar Úrsula: “Eu sou apaixonada por ‘Pink Flamingos’ do John Waters. Dúvido que a Úrsula não tenha sido inspirada na Divine. Fora que essa vilã, com suas maquiagens e looks, relembra o trabalho das melhores drag queens. Nós, enquanto sociedade, aproveitamos e celebramos o trabalho das drags desde o início dos tempos, e eu apenas quero continuar a fazer isso. Se você nunca foi a um show de drags, não sabe o que está perdendo”, conclui.

“A Pequena Sereia” já está em cartaz nos cinemas nacionais.

