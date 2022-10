Luiz Galvão, do Novos Baianos, morre aos 87 anos em São Paulo

23 out 2022, 10h42

O cantor e compositor Luiz Galvão morreu na madrugada deste domingo (23), aos 87 anos. O anúncio foi feito por Caetano Veloso e pelo ator Lúcio Mauro Filho, amigos da família que acompanhavam o artista desde sua internação, em 19 de setembro, no Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas FMUSP).

Natural de Juazeiro (BA), ele fundou o grupo Novos Baianos, em 1968, em parceria com Moraes Moreira e Paulinho Boca de Cantor, e foi o compositor de grandes sucessos do grupo, como Preta Pretinha e Acabou Chorare. No Instagram, Caetano Veloso fez uma homenagem ao cantor e compositor, que serviu também de anúncio para o falecimento.

Problemas de saúde

Luiz Galvão esteve internado no Incor por 34 dias, depois de ser socorrido à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Cardiopata e diabético, ele precisou passar por uma cirurgia vascular. O cantor e compositor chegou a ter uma infecção pulmonar durante a internação, e a família vinha realizando uma campanha para arrecadar dinheiro para pagar pelos gastos nas redes sociais.

Com dificuldades financeiras, seu filho, Kashi Galvão, revelou que foi graças à ajuda da empresária Paula Lavigne (esposa de Caetano Veloso) e da cantora Marisa Monte – que intercederam junto à médica Ludhmila Hajjar – que Galvão conseguiu ser transferido e operado.