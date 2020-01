Ludmilla lança clipe ~polêmico~ sobre maconha; assista “Verdinha”

Ludmilla lançou, nesta sexta-feira (29), uma nova música chamada “Verdinha” com uma letra bem curiosa e um clipe bem colorido. Nas redes sociais, ela contou sobre a expectativa do lançamento: “Vocês não têm noção de quanto eu esperei por esse momento! Tá a coisa mais linda!”. A composição é uma ideia da cantora, assim como o clipe.

Ousada, ela aparece sendo dona de uma plantação de ~alface~ e começa a cantar “Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama verdinha a um real”.

Apesar da aparente inocência em falar de um pé de alface, na verdade ela está falando de uma outra verdinha bem famosa: a maconha.

Ah, e o clipe tem até uma homenagem beeem fofa à comunidade LGBT+ da qual Lud faz parte!

As piadas e memes nas redes sociais, claro, foram rápidas, despertando diversas opiniões a respeito do novo trabalho da cantora, e alguns até acusaram ela de fazer apologia às drogas por conta do conteúdo da letra.

Veja abaixo:

ludmilla sendo taxada de maconheira mané q absurdo nao se pode nem fazer apologia ao veganismo mais !!! basta de ditadura — boladona 19/01 (@mslaryhill) November 29, 2019

a gay que crítica a música de ludmilla depois de descobrir que é fã de cantora pop americana que fala de droga em qualquer música pic.twitter.com/meBEuxi2ah — comunicado importante: (@iamamoswhoami) November 29, 2019

Fãs da Anitta : Onda Diferente amei gente, sou maconheira e pronto kk Fãs da Gloria Groove: Sedanapo, quem nunca more? Kk Verdinha lançou: APOLOGIA AS DROGAS GENTE, TANTAS FAMÍLIAS SOFRENDO, LUDMILLA LIXO Amo a hipocrisia mores #LudmillaVerdinha pic.twitter.com/CzItEHqdzk — aiTunes (@aiTunesOF) November 29, 2019

ludmilla tem coragem viu? rennan foi preso por afiliação ao tráfico e ela poderia ser indiciada por apologia a drogas auge https://t.co/gVNWDn9akp — lia is babies solo's godmother (@carlisbitch) November 29, 2019

E aí, o que você achou da nova música de Ludmilla?