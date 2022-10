Afinal, o que é o envelhecimento cutâneo?

Envelhecer representa o desgaste cumulativo dos órgãos, levando a doenças crônicas como diabetes, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, infarto do miocárdio, psoríase, eczemas, entre outras.

O processo de envelhecimento está relacionado à genética individual, idade cronológica, alimentação, sono, estresse e doenças variadas que possam comprometer cada pessoa.

Todos temos consciência do quanto aumentou a expectativa de vida nas últimas décadas, podendo ser verdade que a criança que viverá 150 anos já teria nascido. Mas, quanto vale viver mais se não houver qualidade de vida?

Então o melhor caminho é cuidar do nosso organismo e do invólucro (pele) com carinho e responsabilidade. Já que a pele é o maior órgão do corpo humano, e também faz a interface com o meio exterior, necessitamos conhecer seus sinais e quando ela está “pedindo socorro”.

A pele de uma pessoa idosa pode ser tão saudável quanto a de uma criança, mas ela tem suas necessidades especiais. Limpar, hidratar, proteger são demandas básicas da cútis, mas quando dentro do organismo ocorre muita inflamação e degradação, esses cuidados não são suficientes para manter a sua saúde.

O segredo para manter a saúde e juventude da pele é conhecê-la cada vez melhor para identificar o que está errado e o melhor tratamento para corrigir esse erro. Nesse sentido, assim como você precisa ir ao dentista alguma vez na vida, o dermatologista irá ajudá-lo a conhecer melhor os segredos da sua cútis para utilizar os melhores recursos no momento mais adequado.

Por que sua pele está vermelha ou acinzentada? O que são aquelas bolinhas vermelhas ou amareladas ou aquelas manchas que parecem ferrugem? Por que a unha está esfoliando ou o cabelo está caindo?

Novamente, são sinais que seu organismo está emitindo, notificando que a saúde não está perfeita. Além disso, o especialista, após identificar o problema, irá indicar o melhor tratamento e prevenção.

Todo tipo de pele precisa de um peeling em algum momento da vida, pois o mesmo vai estimular a renovação celular. Bioestimulação pode ser usada desde os trinta anos para melhorar a quantidade e qualidade do colágeno. Laser pode ser interessante para tratar avermelhamento e manchas da pele. Ultrassom microfocado pode ajudar no excesso de gordura.

Cada procedimento tem um propósito e cada qual terá melhor custo-benefício quanto melhor for a indicação.

Além disso, temos aquilo que é natural, mas deturpado pela vida moderna que é manter alimentação saudável com comida de verdade, sono de qualidade, exercícios regulares e controle do estresse.

Podemos viver mais e melhor quando olhamos, ouvimos e sentimos os sinais de alerta do nosso corpo.

Seja você mesmo.