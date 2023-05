9 livros infantis para ler com os pequenos

Quibe (R$ 49,90, Companhia das Letrinhas) marca a estreia de Camila Fremder na literatura infantojuvenil, com uma história feita em parceria com seu filho Arthur, de 5 anos, sobre uma corajosa formiga.

O menino e o mar (R$ 63,50, Mil Caramiolas), escrito por Lulu Lima e ilustrado por Lalan Bessoni, aborda o encontro de um menino e uma menina com jeitos diferentes de viver, que alargam os horizontes um do outro. Ele foi adaptado recentemente para o cinema.

O enigma do Sete-estrelas e outros contos universais (R$ 51, Tordesilhas), escrito por Lauro Henriques Jr. e ilustrado por Ionit Zilberman, reúne sete contos sobre honra, empatia, resiliência e amizade a partir de histórias mágicas.

Mamãe vai para a Antártida (R$ 53, Boitatá), escrito por Anna Cabré Albós e ilustrado por Mariona Tolosa Sisteré, é um passeio pelo continente gelado e diferente, com pinguins, baleias, focas, pássaros e tantas outras espécies. A ideia é mostrar aos pequenos a relevância da proteção ambiental e da ciência.

A origem (R$ 44,90, Maralto Edições), de Anna Cunha, foi vencedor do Prêmio Jabuti 2022 na categoria ilustração. É uma sensível trajetória pela passagem do tempo e da criação humana, que brinca com as noções da infância sem deixar uma poética profunda de ver a vida.

Pequeno manual de meditação (R$ 48, Pallas Mini) foi desenvolvido pela pedagoga e doutora em educação Kiusam de Oliveira como um guia para os pequenos se conectarem consigo mesmos e com o mundo. Ritmar a respiração, sentir o coração e saber a vibração do sagrado para concentração, respeito e paciência, honrando a ancestralidade africana.

O pequeno príncipe (R$ 69,90, Antofágica) é um clássico da literatura infanto-juvenil, mas que vem repaginado em uma nova edição com ilustrações de Lu Cafaggi e tradução de Heloisa Jahn.

O método de Pepe Chevette (R$ 65, Editora Biruta) se passa em um mundo onde as pessoas se dividem nas espécies Calma e Nervosa. Amedrontado pelas redações da escola e triste com a perda da avó Elvira, Pepe precisa enfrentar novos desafios da vida nessa narrativa cheia de humor e sensibilidade, criada por Laura Erber e ilustrada por Herbert Loureiro.