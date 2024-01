Principais lançamentos do streaming em janeiro de 2024

2024 já começou empolgante com novos lançamentos grandiosos da Netflix (A Sociedade de Neve), HBO Max (a quarta temporada de True Detective chega este mês na plataforma), Disney+ (Echo, a nova aposta da Marvel Studios, estreia na próxima terça-feira) e muito mais. A seguir, você confere os lançamentos de filmes e séries do streaming em janeiro:

Gran Turismo (01/01)

Baseado em fatos, o longa retrata a história de um jogador de Gran Turismo, cujas habilidades no jogo o levaram a vencer uma série de competições da Nissan e a se tornar um piloto profissional de corrida.

Onde assistir: HBO Max

Irmãos Sun (04/01)

Após um ataque inusitado contra sua família, um membro de uma tríade de Taipé viaja a Los Angeles para proteger a mãe (interpretada por Michelle Yeoh) e o irmão mais novo.

Onde assistir: Netflix

A Sociedade da Neve (04/01)

Em 1972, uma aeronave do Uruguai sofre um acidente em uma área isolada no centro dos Andes. Os sobreviventes, correndo risco de morte, são forçados a colaborar na busca por suas salvações. Dirigido por J.A. Bayona, o filme é baseado em fatos.

Onde assistir: Netflix

Fale Comigo (04/01)

Um dos melhores filmes de terror do ano passado, Fale Comigo narra um grupo de adolescentes tentando escapar de uma entidade maléfica após se aventurar em um jogo de invocar espíritos.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Echo: 1ª Temporada (09/01)

Echo, nova aposta da Marvel Studios, gira em torno de Maya Lopez, que é forçada a enfrentar o seu passado a fim de finalmente encontrar paz em sua trajetória. Ao que tudo indica, o seriado deve apostar em altas doses de violência (algo incomum entre as produções do estúdio).

Onde assistir: Disney+

Foe (10/01)

Com Saoirse Ronan (Lady Bird) e Paul Mescal (Aftersun), Foe acompanha Hen e Junior, que têm a paz na vida rural interrompida após serem visitados por um estranho.

Onde assistir: Amazon Prime Video

True Detective: Terra Noturna (14/01)

Dirigida pela aclamada diretora mexicana Issa López, a quarta temporada de True Detective se inicia em Ennis, no Alasca, quando oito homens que operam a Estação de Pesquisa Tsalal Arctic desaparecem sem deixar vestígios.

Para solucionar o caso, as detetives Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis) terão que enfrentar a escuridão que carregam dentro de si e investigar as verdades macabras que estão enterradas sob o gelo.

Onde assistir: HBO Max

Mestres do Ar (26/01)

Com produção de Steven Spielberg e Tom Hanks, a minissérie Mestres do Ar é uma espécie de continuação das elogiadas Band of Brothers e The Pacific.

Com grandes nomes no elenco como Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan e Ncuti Gatwa, a produção retrata os sacrifícios emocionais, físicos e psicológicos dos homens do 100º Grupo de Bombardeio conforme tentam ajudar a destruir o Terceiro Reich de Hitler.

Onde assistir: Apple TV+