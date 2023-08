Lançamentos da músicas desta semana (07/08 a 11/08)

Semana cheia, pede descanso e diversão no fim de semana, seja para comemorar o Dia dos Pais com um tradicional almoço de domingo, ou para curtir com os amigos em uma festinha para lá de animada. O que não pode faltar mesmo é aquela playlist com os melhores lançamentos musicais da semana, para deixar qualquer ocasião ainda mais divertida e em bom ritmo.

E desta vez, ninguém ficará de fora: teremos muito pagode com Ferrugem, saberemos mais detalhes sobre a nova era de Olivia Rodrigo e ficaremos surpresos com o espetáculo que Gloria Groove preparou para o fim de mais um álbum. E aí? Ficou curioso para saber o que separamos para essa playlist? Veja só como aproveitar:

Novas músicas toda semana

Com a nossa playlist de lançamentos da semana, você fica por dentro de todas as novidades musicais de seus artistas favoritos, além de saber um pouco mais sobre as principais curiosidades de singles, álbuns e até mesmo clipes.

Veja quais são os destaques para esta semana:

Lady Leste (Ao vivo)

Gloria Groove marcou o pop brasileiro com um dos mais álbuns mais aclamados pela crítica e pelo público, o famoso Lady Leste, que retorna nesta sexta-feira com sua versão ao vivo, encerrando esse ciclo marcante na carreira da drag.

Entre os sucessos estão “A QUEDA”, “LEILÃO” e um dos maiores hits de 2022, a faixa “VERMELHO”, que ganha nesta versão uma pequena citação da música “Malandragem” da icônica cantora dos anos 90, Cássia Eller. A era Lady Leste com toda certeza ficará marcada na história da música brasileira. Vida longa à Gloria!

bad idea right?

A rainha da angústia adolescente, Olivia Rodrigo, lançou mais um hit e dessa vez é perfeita para quem sempre tem que ser impedida de voltar com o ex! O single, “bad idea right?” faz parte do seu segundo álbum de estúdio, Guts, que deve ser lançado em 8 de setembro, e já mostra ser um álbum pop/rock perfeito para quem curte uma balada triste mas também perfeito para gritar do quarto – ou quem sabe do carro.

A faixa também chega um novo clipe, dirigido por Petra Collins, que também dirigiu “Good 4 U” e “Vampire”. O vídeo está recheado de sinais do universo implorando para a cantora não ter uma recaída pelo ex-namorado que ela já superou, e como ela já conta, a maior mentira que ela já contou! Já estamos ansiosas para ouvir os próximos corações partidos da nossa adolescente favorita.

Ex Mai Love (1,99 Remix)

Gaby Amarantos revive nesta sexta-feira um dos seus maiores sucessos, a faixa “Ex Mai Love (1,99 Remix)” em parceria com Lexa. A faixa que antes era um tecnobrega perfeito para dançar agarradinho, agora surge com batidas potentes do funk, porém sem deixar o ritmo paraense para trás.

Seja no funk, ou seja no tecnobrega, se colocar essa faixa na vitrine, ela vale com toda certeza milhões.

Let Me Down Easy (Remix)

Cadê os fãs de Daisy Jones & The Six? Demi Lovato chegou com uma surpresa! Todos nós já conhecemos as músicas incríveis cantadas pelo elenco, dentre as quais está o single “Let Me Down Easy”, e com o fim de temporada não esperávamos novos mimos. Contudo, a cantora surpreendeu seus fãs e os espectadores do seriado com sua versão remix de “Let Me Down Easy”, e agora a gente não consegue distinguir qual versão escutar primeiro.

TRUQUE

A sofrência chega para todos, inclusive para Clarice Falcão. Mas calma que essa sofrência rendeu um álbum com faixas inéditas para a cantora, que vai te fazer mergulhar em reflexões mais pessoais e até mesmo sentimentais, sobre relacionamentos, inseguranças e outras tantas coisas que estão fazendo Clarice curtir a sensação de “estar no fundo do poço”, como ela mesma diz.

Mesmo expondo suas fragilidades e inseguranças, a cantora pernambucana não deixa sua criatividade de lado, vai te fazer rir do inesperado e te fazer dançar muito, mesmo estando um pouco mais triste e quem sabe até te ajuda a encontrar uma luz no fim do túnel da sofrência.

Interessante

Para quem curte um pagode raiz, o cantor Ferrugem vai te fazer sentir o amor através das batidas do pandeiro. Ele chega com o seu mais novo álbum intitulado Interessante, que inclui os sucessos como “Todo Amor do Mundo”, a faixa “Saudade” em parceria com a cantora Luísa Sonza e por fim, mais um feat de sucesso ao dividir os vocais com a cantora Iza na música “Me Perdoa”.

Essa é a primeira vez que o cantor explora um lado mais sentimental na música e promete emocionar os corações aflitos por um romance. Oh sofrência!

Hayami Hana

Rauw Alejandro se despediu de Rosalía após o fim do noivado com o novo single “Hayami Hana”, e nossos sentimentos estão à flor da pele! A faixa tem duração de mais de cinco minutos, nos quais o cantor abre seu coração e esclarece que não é forte o suficiente para fingir desinteresse, e que sentirá a falta de Rosalía. Na música, Alejandro também nega os boatos de que o término teria acontecido por alguma infidelidade, e a gente com certeza já está sentindo falta do casal com essa música.

Até o momento, a música foi lançada somente no Youtube.

Dirt Femme (Extended Cut)

Estamos obcecados por Tove Lo e pela nova versão estendida do álbum Dirt Femme. A cantora surpreendeu os fãs nesta sexta-feira após publicar em seu Instagram imagens inéditas do processo criativo de seu último álbum e aproveitou a ocasião para anunciar o lançamento da versão estendida.

Além de “How Long” e “No One Dies From Love”, Tove disponibilizou nesta versão deluxe as faixas “Borderline”, “I Like U” e “Elevator Eyes”, lançadas ao longo dos últimos meses. Diva pop faz assim!

Layover

Quem aí pediu K-Pop? Porque essa semana entrega! O V, integrante do BTS, chegou com duas músicas novas que farão parte do seu futuro EP solo, Layover, que será lançado em 8 de setembro. E para divulgar o trabalho, o cantor lançou “Rainy Days”, que veio acompanhado de um videoclipe artístico, e “Love Me Again”. E com esse gostinho do novo EP, a gente com certeza já está querendo mais.

E os lançamentos podem ter acabado, mas com mais um encerramento chega mais uma das playlists da Claudia! Você pode aproveitar o seu descanso com os melhores hits da semana e ouvir o que tem acontecido nas últimas semanas nas nossas antigas playlists, e é claro, as maiores novidades do mundo da música chegam por lá semana que vem.