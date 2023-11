Laila Garin, protagonista do seriado “Fim”, fala sobre novos projetos

Após viver Elis Regina nos palcos, a atriz Laila Garin pode ser vista no Globoplay como Norma, uma das protagonistas de Fim, elogiada minissérie criada por Fernanda Torres, que estreou mês passado na plataforma de streaming. Em entrevista exclusiva à CLAUDIA, a estrela conta sobre a sua conexão emocional com o projeto e dá mais detalhes acerca de Maria Bonita, série de Sérgio Machado para o Star+ com previsão de estreia para 2024. Confira:

CLAUDIA: Como foi o preparo para viver Elis Regina em Elis, a musical? Quais foram os maiores desafios?

Laila Garin: Vi muitos vídeos, li biografias, ouvi todos os discos, conversei com amigos dela como Miele, Nelson Motta e Jair Rodrigues. Fiz preparação vocal com Felipe Habib. Já vinha estudando canto desde os meus 12 anos de idade. E desde os meus 20 e poucos anos, passei a analisar como transformar versos musicais em ações de atriz.

CLAUDIA: Qual é a sua conexão emocional com a obra de Elis?

Laila Garin: Quando criança, vi minha mãe chorar ouvindo música, ouvindo Elis. Além disso, a obra de Elis fala de uma geração pela qual sou apaixonada. A geração que mudou o mundo. Não o suficiente, mas mudou muita coisa.

CLAUDIA: O que mais lhe gerou identificação para participar da série Fim?

Laila Garin: Foi o formato familiar ao qual estamos todos presos. Um modelo patriarcal. Um ideal de amor e de família que, ao invés de nos inspirar a fazer o melhor com o que a vida nos oferece e com nosso poder criativo, muitas vezes nos castra e nos torna infelizes.

Eu acho que a minha personagem, Norma, soube aproveitar cada acontecimento de sua vida. Fez dos limões várias limonadas. A série trata do machismo e do papel da mulher, mostrando como há muito pouco tempo tínhamos muito menos liberdade, evidenciando o quanto ainda estamos presos a modelos machistas.

CLAUDIA: Você possui algum momento de bastidores favorito durante as gravações do seriado?

Laila Garin: Eu amo me lembrar de como era engraçado Fernanda lendo as rubricas do roteiro dela. Lia interpretando e as rubricas tinham vida própria, como as rubricas de Nelson Rodrigues.

CLAUDIA: Qual foi o aprendizado mais valioso que você adquiriu ao lado de Fernanda Torres?

Laila Garin: O humor, apreciar a vida como uma pintura, divertindo-se com detalhes, qualidades e defeitos, sem julgamentos.

CLAUDIA: O que o público pode esperar de Maria Bonita, que chega ao Star+ em 2024?

Laila Garin: Sangue, suor, lágrimas, amor, traição, palavra de honra.