Exclusivo: Keira Knightley fala sobre seu papel na série Black Doves, da Netflix

Se você ama séries de espionagem e investigação, aqui está uma dica imperdível: a série Black Doves, recém-lançada na Netflix. O drama emocionante é estrelado por Keira Knightley e logo conquistou o primeiro lugar no ranking de popularidade do serviço de streaming.

A narrativa acompanha Helen Webb (Keira Knightley), esposa inteligente, dedicada, pé no chão e espiã profissional. Ela foi contratada para compartilhar os segredos do seu marido político com uma misteriosa organização. Mas, quando seu amante, Jason (Andrew Koji), é assassinado, sua chefe convoca um velho amigo para garantir a sua segurança, Sam.

Juntos, a dupla embarcam em uma missão para investigar quem matou o amado e qual a motivação do crime, desvendando uma enorme conspiração conectada ao submundo de Londres que ameaça desencadear uma crise geopolítica. O resultado é um roteiro que parece macabro, mas contém pontos cômicos que equilibram a tensão da trama.

O melhor da experiência é ver a atriz Keira Knightley em um papel diferente do comum: uma mulher com tantas identidades que chega a ser enigmática. Sentimos que não a conhecemos de verdade – entendemos, no entanto, algumas de suas paixões.

A história de Keira com a produção começou quando leu a história pela primeira vez, escrita por Joe Barton. “Todo o conceito me fez rir muito. Os diálogos são brilhantes e ele cria um mundo muito louco. É raro encontrar pessoas com essa imaginação”, afirma Keira.

“Minha personagem é uma versão radical do que todos nós fazemos: temos um lado para os filhos, outro para o trabalho, outro para os amigos, um para quando gostamos de alguém, outro para quando não gostamos…”

Em agosto deste ano, meses antes da estreia, a Netflix anunciou que já encomendou uma segunda temporada. Abaixo, confira a entrevista com Keira Knightley enviada pelo streaming:

O assassinato do amante de Helen, Jason, marca o início da série. Por que eles ficaram juntos?

É amor de verdade quando ela nunca se apaixonou antes e sempre usou o amor como moeda com o marido? De repente, ela se vê sentindo algo real e quer mergulhar de cabeça nisso. Há outra versão que diz que seria tudo por causa do sexo. O legal é aceitar uma personalidade em que tudo e nada pode ser verdadeiro, e ela não sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira. A qualquer momento, tudo pode mudar.

Uma parte da história da série traz Helen tentando olhar para essa pessoa que subitamente foi tirada dela e questionando se tudo aquilo era real. Todo mundo analisa e questiona antigos relacionamentos, pensando: o que foi aquilo? Ela faz isso, só que de um jeito mais radical.

Ainda há afeto no casamento entre Helen e Wallace (Andrew Buchan)?

Essa foi uma das coisas que achei mais interessantes na personagem. Chegamos à conclusão de que ela provavelmente o ama, sim, mas que o poder é um tremendo afrodisíaco para ela. Helen está com um homem poderoso e o trai, então ela acaba sendo mais poderosa do que ele porque sempre tem essa vantagem. Mas ela também o ama, então tem uma dinâmica bem interessante dentro desse relacionamento: ela interpreta a esposa amorosa, mas sempre sabendo que está o sacaneando.

O relacionamento deles é isso. E ela precisa que seja assim. Talvez ele também precise, por ser alguém que gosta de estar no poder. Não é um casamento falso. É um casamento verdadeiro, com muitas complicações.

Como é o relacionamento entre Helen e Sam?

Sam é a única pessoa que sabe quem ela realmente é. É isso que essa amizade significa para os dois, um alívio e possibilidade de serem verdadeiros. Eles são a única pessoa com quem podem se permitir mostrar esse lado monstruoso, incrível, terrível e maravilhoso, enquanto os outros veem apenas pequenas versões disso.

O relacionamento mais importante de Helen é com Sam. É a ideia de que a pessoa mais importante da sua vida não necessariamente tem que ser a pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso. Pode ser aquele amigo ou amiga com quem você pode ser verdadeiro. É uma amizade muito bonita e estranha no centro de toda essa loucura.

Essa crise emocional é o ponto de partida para o drama da série?

Sim. Quando você está em um casamento em que vem enganando seu marido por pelo menos dez anos e vendendo segredos governamentais porque ele é o secretário de defesa, é de se imaginar que haveria uma crise de consciência em algum momento.

Ela tem um caso porque está tentando encontrar sua essência, mas quando se vive múltiplas vidas por tanto tempo, a questão é: qual é sua verdadeira essência? Imagino que ela esteja com essa dúvida há um tempo. Para ser sincera, não sei se chegaremos a conhecer a verdadeira Helen.

Essa foi sua primeira série de televisão em muitos anos. Você se sentiu diferente atuando?

Começamos a gravar sem ter os últimos dois episódios, o que foi uma experiência nova. Esse também foi um dos melhores elencos com quem já trabalhei. Todos foram excelentes e estavam aptos a enfrentar esse desafio. Todos se divertiram com o absurdo da trama, essa realidade exagerada.

Quando perguntei ao Joe sobre uma determinada cena, ele citou Os Simpsons. Perguntei: “Então eu sou Homer Simpson nesse cenário?” Nunca tinha recebido essa referência para um personagem! Foi interessante tentar equilibrar esses dois componentes, a ideia de tentar contar essa história cheia de emoção e criar essa obra sombria, mas sempre sabendo que há algo de absurdo ali.

Como você descreveria Black Doves para quem não faz ideia do que se trata?

Um suspense ambientado nos cantos mais profundos e sombrios do mundo da espionagem que, na verdade, é um olhar sobre uma amizade profunda entre duas pessoas que vivem múltiplas vidas. É uma amizade em circunstâncias improváveis.

