HBO anuncia continuação para Game of Thrones

Do céu ao inferno. A série Game of Thrones entrou para a história como uma das mais bem sucedidas e premiadas de todos os tempos, com fãs apaixonados em todos os continentes. Porém, com a dedicação vem também uma relação quase tóxica entre fãs e autores, com muitos memes e críticas em relação ao final da saga.

Game of Thrones, ou GOT, durou quase 10 anos no ar e se despediu com um final polêmico. Os front runners David Bennioff e Daniel Weiss hoje são vítimas de um violento bullying nas redes sociais, perseguidos por fãs insatisfeitos. É que os dois recusaram a oferta da HBO de ‘esticar’ a história por mais alguns anos e encerraram GOT na oitava temporada.

Na época, os dois estavam envolvidos com o desenvolvimento da série Star Wars, com a Disney, e muitos acharam que o final da série foi corrido e confuso por falta de dedicação. Ainda em 2018, a HBO anunciou que o rico universo do autor George R.R. Martin, com vários livros detalhados sobre GOT, não encerraria com a série. Assim, cinco spin offs estariam sendo desenvolvidos. O primeiro deles, intitulado Bloodmoon, chegou até a ser gravado.

Ontem (29), a HBO anunciou o cancelamento de Bloodmoon, antes mesmo de qualquer exibição, e confirmou que está trabalhando em outra prequel (pré-continuação), a House of the Dragon (A Casa do Dragão, do inglês) inspirada no excelente livro Fogo e Sangue, lançado em 2018 no Brasil pela Companhia das Letras. Enquanto Bloodmoon iria tratar da origem dos White Walkers, Fogo e Sangue conta a saga da família Targaryen, uma das principais de GOT.

Apesar de curiosos e ansiosos por Bloodmoon, os fãs de GOT estão em festa hoje. Não apenas o conteúdo de Fogo e Sangue é um dos mais aclamados dos livros, como ele também será conduzido pelo diretor mais adorado da série, Miguel Shapochnik. Vale lembrar que ele levou o Emmy de Melhor Diretor em 2017 e dirigiu os dois mais elogiados episódios da temporada final. Fogo e Sangue será escrita por Ryan Condal e foi idealizada pelo próprio George R. R. Martin, assim como foi em GOT. Dez episódios já foram encomendados e especula-se que a série seja exibida em 2021.

O motivo do cancelamento de Bloodmoon não foi revelado. Se não bastasse essa novidade, Benioff e Weiss voltaram a despertar mais posts e memes contra eles. É que agosto os dois fecharam um acordo com a Netflix de 200 milhões de dólares para desenvolver séries e filmes e ontem (29) anunciaram que estão se desligando do projeto Star Wars. Os fãs mais agressivos comemoraram a notícia.

