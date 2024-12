Globo de Ouro 2025: as produções indicadas que estão no streaming

Na última segunda-feira (9), foi anunciada a lista de indicados para o Globo de Ouro 2025. A premiação é uma das principais no meio do cinema e da TV, e conta com diversas categorias. O anúncio dos vencedores será feito em uma cerimônia em Los Angeles, no dia 5 de janeiro.

Entre os principais indicados está o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua não Inglesa e Melhor Atriz em Filme de Drama, com Fernanda Torres.

Além disso, a edição contará com a comediante Nikki Glaser como apresentadora, após polêmicas envolvendo a falta de inclusão e diversidade. No Brasil, o evento será transmitido pela Max. E para organizar a sua maratona, confira como assistir às produções:

The day of the Jackal ( Disney+)

A diplomata (Netflix)

Sr. e Sra. Smith (Prime Video)

Xógum (Disney+)

Slow horses (Apple TV+)

Round 6 (Netflix)

Abbott elementary (Disney+)

O urso (Disney+)

The gentlemen (Max e Prime Video)

Hacks (Max)

Ninguém quer (Netflix)

Only murders in the building (Disney+)

Presumed innocent (Apple TV+)

Landman (Paramount+)

Matlock ( Prime Video)

A casa do dragão (Max)

Black Doves (Netflix)

Nobody wants this (Netflix)

Agatha all along (Disney+)

O espião infiltrado (Netflix)

Falando a real (Apple TV+)

Indicados nas categorias principais do Globo de Ouro 2025:

Melhor Filme – Drama

O brutalista (A24) – ainda não disponível no Brasil

Um completo desconhecido – ainda não disponível no Brasil

Conclave – ainda não disponível no Brasil

Duna: Parte Dois (HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ e Google Play filmes e TV)

Nickel Boys – ainda não disponível no Brasil

Setembro 5 – ainda não disponível no Brasil

Melhor Filme – Comédia ou Musical

Anora – ainda não disponível no Brasil

Rivais (HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ e Google Play filmes e TV)

Emilia Pérez – ainda não disponível no Brasil

A verdadeira dor – ainda não disponível no Brasil

Wicked (Em cartaz nos cinemas)

Melhor Filme de Animação

Flow – ainda não disponível no Brasil

Divertida mente 2 (Disney+)

Memoir of a Snail – ainda não disponível no Brasil

Moana 2 (Em cartaz nos cinemas)

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix)

The Wild Robot (Amazon Prime Video, Apple TV+, Youtube e Google Play Filmes e TV)

Melhor série de TV – Drama

The Day of the Jackal – ainda não disponível no Brasil

A diplomata (Netflix)

Sr. e Sra. Smith (Prime Video)

Xógum (Disney+)

Slow Horses (Apple TV+)

Round 6 (Netflix)

Melhor Série de TV – Comédia

Abbott Elementary (Disney+)

O urso (Disney+)

The Gentlemen (Netflix)

Hacks (HBO Max)

Ninguém quer (Netflix)

Only Murders in the Building (Disney+)

Melhor Minissérie, Antologia ou Filme para TV

Bebê Rena (Netflix)

Disclaimer (Apple TV+)

Monstros (Netflix)

Pinguim (HBO Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO Max)

