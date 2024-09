The Bear: 5 receitas da série para reproduzir em casa

Ingredientes

Mousse

225 gramas de chocolate amargo 64% cacau picado finamente (cerca de 1 e 1/3 xícara mais 4 colheres de chá)

5 colheres de sopa de manteiga sem sal

10 gemas grandes , em temperatura ambiente

1/4 xícara de açúcar granulado

4 claras de ovos grandes , em temperatura ambiente

1/2 xícara de creme de leite fresco

Massa

Spray antiaderente com farinha

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo (cerca de 10 5/8 onças)

1 1/4 xícara (chá) de cacau em pó sem açúcar processado

2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio

1 1/2 colher (chá) de fermento em pó

2 1/2 colheres (chá) de sal

5 ovos grandes , em temperatura ambiente

3 xícaras (chá) de açúcar granulado

1 1/4 xícaras (chá) de café coado em temperatura ambiente

3/4 xícara (chá) de manteiga sem sal derretida

1 1/2 xícaras (chá) de creme de leite fresco em temperatura ambiente

Cobertura

6 xícaras de açúcar de confeiteiro

1 1/2 xícaras de cacau em pó sem açúcar

2 1/4 xícaras de manteiga sem sal amolecida

1/2 xícara de creme de leite fresco

2 colheres de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Mousse

Bata as gemas e 2 colheres (sopa) de açúcar granulado na tigela de uma batedeira. Coloque a tigela sobre uma panela com água fervente, mexendo constantemente, até que a mistura registre 71ºC em um termômetro de leitura instantânea. Retire a tigela do fogo e transfira para uma batedeira equipada com o batedor. Bata em velocidade média-alta até que a mistura fique bem amarela clara, espessa e fofa (cerca de 3 minutos). Dobre a mistura de gemas na mistura de chocolate resfriada.

Em uma tigela limpa da batedeira equipada com o batedor, bata as claras em velocidade média-alta até espumar (cerca de 15 segundos). Adicione gradualmente as 2 colheres (sopa) restantes de açúcar granulado em um fluxo lento e constante, batendo em velocidade média-alta até formar picos firmes (1 a 2 minutos). Usando uma batedeira elétrica ou batedor, bata o creme em uma tigela média separada até formar picos médios.

Dobre a mistura de clara de ovo na mistura de chocolate em três adições. Dobre o creme batido apenas até que a mistura esteja combinada e não restem listras escuras ou brancas. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 8 horas, ou até 24 horas.

Massa

Pré-aqueça o forno a 180ºC. Cubra três formas redondas de 22 centímetros com spray antiaderente: forre o fundo com papel vegetal e borrife levemente o papel vegetal com o spray.

Peneire a farinha, o cacau, o bicarbonato de sódio e o fermento em pó em uma tigela grande e misture o sal. Reserve. Bata os ovos com uma batedeira equipada com o batedor em velocidade média-alta até ficar leve e espumoso (cerca de 2 minutos). Adicione gradualmente o açúcar granulado e bata em velocidade média-alta até ficar bem claro e volumoso (cerca de 5 minutos), raspando as laterais da tigela conforme necessário (a mistura deve cair do batedor em tiras e permanecer suspensa brevemente na superfície antes de afundar de volta na massa)

Continua após a publicidade

Com a batedeira funcionando em velocidade baixa, adicione a mistura de farinha em três adições alternadamente com café e manteiga derretida, começando e terminando com a mistura de farinha. Bata até quase misturar, parando para raspar as laterais da tigela conforme necessário. Adicione o crème fraîche: bata em velocidade baixa apenas até misturar, cerca de 30 segundos, dobrando com a mão, se necessário. (a massa pode parecer um pouco quebrada, mas assará bem)

Divida a massa uniformemente entre as assadeiras preparadas (cerca de 3 xícaras por assadeira). Bata as assadeiras algumas vezes na superfície de trabalho para espalhar a massa uniformemente e eliminar quaisquer bolhas de ar. Asse no forno pré-aquecido até que um palito de madeira inserido no centro dos bolos saia limpo (25 a 30 minutos). Deixe as camadas do bolo esfriarem nas assadeiras com o lado do papel para baixo, por 10 minutos.

Retire os bolos das assadeiras e deixe esfriar completamente, por 1h30 a 2 horas.

Cobertura

Peneire o açúcar de confeiteiro e o cacau em uma tigela média. Reserve. Bata a manteiga com uma batedeira equipada com o acessório de pá em velocidade média até ficar cremosa, cerca de 2 minutos. Adicione gradualmente a mistura de açúcar de confeiteiro, batendo em velocidade baixa por cerca de 2 minutos, raspando as laterais da tigela conforme necessário.

Aumente a velocidade da batedeira para média e bata por 2 a 3 minutos, até ficar cremoso, Adicione gradualmente o creme de leite e a baunilha, batendo em velocidade média-baixa até combinar e parando para raspar as laterais da tigela conforme necessário. Coloque 1 xícara de cobertura em um saco de confeitar ou saco plástico, corte um furo no canto. Deixe o restante da cobertura na tigela.

Continua após a publicidade

Montagem

Corte os bolos usando um nivelador de bolo ou uma faca serrilhada, se necessário; descarte o pergaminho. Coloque uma camada de bolo em um bolo redondo de papelão ou prato. Coloque uma borda de 1,3 centímetro de altura de cobertura ao redor da borda da primeira camada de bolo. Coloque metade da mousse de chocolate (cerca de 2 xícaras) no centro do bolo e espalhe uniformemente dentro da borda usando uma pequena espátula.

Cubra com a segunda camada de bolo, com o lado cortado para baixo, e repita o processo com o restante da mousse de chocolate. Cubra com a terceira camada de bolo. Espalhe a cobertura restante sobre o topo e as laterais do bolo. Leve à geladeira até firmar, cerca de 15 minutos.

Dica