Por causa da pandemia, a quinta temporada de The Crown é adiada para 2022

A pausa entre as gravações, para mudar o elenco, já era prevista. O que mudou mesmo foi o retorno das gravações e, embora a 6ª e última temporada tenha sido confirmada pelos produtores no início de julho, os fãs de The Crown terão que esperar até o final de 2022 para conferir a parte do divórcio entre princesa Diana e príncipe Charles na série.

A informação foi confirmada pelo site Deadline com a equipe de filmagem estimando que só devam retomar os trabalhos em junho de 2021. Segundo os produtores, mesmo sem a pandemia, a última temporada não ficaria pronta para ser exibida no próximo ano e o isolamento social apenas “ajudou” para que a interrupção se estendesse.

Um hiato semelhante aconteceu entre a segunda e terceiras temporadas, quando a Rainha Elizabeth deixou de ser interpretada por Claire Foy e passou para Olivia Colman. Na próxima parte da história, a Rainha muda mais uma vez de atris, com Olivia passando a coroa para Imelda Staton.

O atraso da 5ª temporada implica que a última parte da série só comece a ser filmada em 2022. Além de Imelda substituindo Olivia Colman, Helena Boham Carter também sai do elenco dando lugar a Lesley Manville no papel da princesa Margaret. As outras mudanças de elenco serão ainda anunciadas pela Netflix ao longo de 2020.

A 4ª temporada está prevista para estrear no final do ano e dará um salto na história para os anos 1980s, quando Charles e Diana se casaram. Gillian Anderson é um dos nomes fortes dessa fase da história, interpretando a primeira ministra Margaret Thatcher. Charles segue sendo interpretado pelo elogiado Josh O’Connor e Diana marca o primeiro grande papel de Emma Corrin.

As últimas gravações foram feitas pouco antes da pandemia do novo coronavírus, por isso não deve interferir com a exibição prevista para esse ano. O ator Tobias Menzies, que interpreta o príncipe Philip, lamentou apenas que não houve como o elenco se despedir, porque todos partiram diretamente para o isolamento social. A temporada vai cobrir a ascensão de Thatcher no governo e o romance entre Charles e Diana, assim como outros fatos importantes da Família Real. Segundo Peter Morgan, no entanto, a 6ª temporada não chegará aos tempos atuais. Ou seja, nada de Meghan Markle em The Crown.

