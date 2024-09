Fotógrafa celebra a natureza e o universo feminino através de livro e exposição

A artista Sitah usa a fotografia como meio de sensibilizar as pessoas para a importância da natureza. Suas imagens são um convite para a reconexão com os rios, montanhas e florestas. A artista foca na Amazônia há mais de 15 anos, e se dedica a estudar o universo feminino dos povos originários que vivem na região. Desde 2018, ela integra o movimento de mulheres indígenas do Xingu e acompanha de perto as iniciativas e articulações políticas movidas por elas.

Parte dessa pesquisa pode ser encontrada no fotolivro recém-lançado “Ywãxtãn Mïndãxtãn Ystírín Mypáwãndêmãn”, ou “A grande Mãe Terra Sagrada”. Enquanto as paisagens provocam a percepção de que somos parte de um planeta que precisa do nosso cuidado, os retratos evidenciam a importância do outro para a construção de uma sociedade plural.

“O universo feminino das aldeias sempre foi resguardado na nossa intimidade, não permitimos que os olhares de brancos insistam em nos sensualizar, nos objetificar, nos colocar em um enquadramento exótico. Sitah se propôs a aprender e respeitar nossas regras e ser conduzida para construir um acervo para deixar na história, é um trabalho em constante produção”, conta, em nota, Watatakalu Yawalapiti, líder do movimento de Mulheres do Xingu.

Exposição “Floresta Adentro” no MIS

Até o dia 22 de setembro, também é possível conferir o trabalho de Sitah na exposição “Floresta Adentro”, em cartaz no Museu da Imagem do Som (MIS), em São Paulo. A mostra é resultado de uma parceria da fotógrafa com o Instituto Olga Kos de Inclusão. Esta é a primeira exibição do projeto que, durante cinco meses, acompanhou 320 pessoas com deficiências e em situação de vulnerabilidade social atendidas pela organização no estado de São Paulo.

Continua após a publicidade

Ao todo, são 10 obras da artista e 27 obras dos participantes de oficinas fotográficas que se inspiraram em seu processo criativo. Os educadores usaram técnicas diferentes e estudaram a trajetória dela a fim de valorizar a cultura brasileira, especialmente a amazônica.

Exposição “Floresta Adentro”

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS

Endereço: Avenida Europa, 158 – Jd. Europa – São Paulo

Período da exposição: Até 22 de setembro

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.