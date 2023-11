Flip 2023: 8 autoras para ficar de olho

Uma das grandes contribuições da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty é a divulgação de livros e autores, nacionais e internacionais, para um público não necessariamente especializado, mas interessado em ler. Nesta edição, entre os diversos nomes confirmados, selecionamos 8 mulheres que merecem um espaço na sua estante.

Depois do sucesso de Copo Vazio, Natalia Timerman retorna ao circuito com As Pequenas Chances (R$ 69,90, Todavia), relato íntimo sobre a morte de seu pai e tudo o que ela significou em sua vida.

Para quem gosta de literatura fantástica, o destaque fica com Monique Roffey que terá seu primeiro livro traduzido para o português brasileiro, Sereia de Concha Negra (R$ 84,95, DarkSide Books). Na história, a jovem Aycayia é amaldiçoada a passar o resto dos dias como uma sereia.

Mandíbula (R$ 69,80, Autêntica), da equatoriana Mónica Ojeda, explora de maneira polifônica a experiência feminina (e tenebrosa) no mundo.

Luiza Romão, vencedora do Jabuti 2023 em duas categorias, coloca a política histórica dos homens em versos intrigantes no seu Também Guardamos Pedras Aqui (R$ 60, Nós).

No seu segundo romance, Oração para Desaparecer (R$ 69,90, Companhia das Letras), Socorro Acioli conta a história de uma mulher que perdeu a sua memória e a sua identidade no processo de reconstrução em um local desconhecido.

A arquiteta e urbanista Joice Berth apresenta em Se a Cidade Fosse Nossa (R$ 69,90, Paz e Terra) seus estudos sobre o direito à cidade, por meio de um olhar interseccional do feminismo e dos estudos de raça e classe.

Fazendo um aceno para a obra de Annie Ernaux, a francesa Colombe Schnek traz para o seu Dezessete Anos (R$ 52,90, Relicário) um potente e atualizado relato sobre o direito ao aborto após a descriminalização na França.

A argentina Laura Wittner, por sua vez, usa a poesia como plataforma para explorar o cotidiano de afetos e palavras no seu Tradução da Estrada (R$ 59,90, Círculo de Poemas).