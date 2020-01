Finalmente saíram as fotos de “Para Todos os Garotos que Já Amei 2” e OMG!

Saiu! Depois de muita ansiedade das fãs, a Netflix nesta quinta-feira (12) finalmente liberou as primeiras imagens do segundo filme da trilogia “Para Todos os Garotos que Já Amei”.

Com exclusividade à revista Entertainment Weekly, as fotos mostram o casalzinho adolescente mais fofo do cinema, composto por Lara Jean (Lana Condor) e Peter Kavinsky (Noah Centineo), além de introduzir o novo personagem que deve bagunçar um pouco as coisas.

John Ambrose, interpretado por Jordan Fisher e um dos meninos das cartas, chega na história como o novo interesse amoroso da protagonista após Peter, digamos, “meter os pés pelas mãos”. A “briga” promete ser das boas!

Com data de estreia prevista para 12 de fevereiro, “P.S.: Ainda Amo Você” promete fazer o mesmo barulho que o primeiro e ser sensação entre os jovenzinhos (e os não tão jovenzinhos!). Quem não ama uma boa história de amor?

