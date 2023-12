Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 2 e 8/12

“A Christmas Carol”, peça natalina baseada no conto clássico de Charles Dickens, entra em cartaz. Além disso, a segunda edição do festival Primavera Sound (que traz bandas como The Cure e The Killers no line-up) agita a capital paulista. Mas não para por aí! A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com o melhor da arte em São Paulo nos próximos dias:

Cinema

15º Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico (até 9/12)

A 15ª edição do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico, traz uma programação repleta de títulos incríveis para os amantes de terror e fantasia. São 110 filmes, entre longas e curtas, de 20 países diferentes.

Entrada gratuita

Endereço : MIS – Museu da Imagem e do Som – Av. Europa, 178 – Jd. Europa e Cine Satyros Bijou – Praça Franklin Roosevelt, 172 – Consolação

: MIS – Museu da Imagem e do Som – Av. Europa, 178 – Jd. Europa e Cine Satyros Bijou – Praça Franklin Roosevelt, 172 – Consolação Confira a programação completa no site

Teatro

A Christmas Carol, um Conto de Natal (8 a 17/12)

Dirigida por Fernanda Chamma, “A Christmas Carol” é uma releitura emocionante do conto clássico de Charles Dickens. Quem dá vida ao avarento Ebenezer Scrooge é o ator Miguel Falabella (também responsável pela adaptação do espetáculo). Imperdível para quem deseja entrar no espírito natalino!

Valores : a partir de R$ 50,00

: a partir de R$ 50,00 Endereço : Teatro Procópio Ferreira – Rua Augusta, 2.823 – Cerqueira César

: Teatro Procópio Ferreira – Rua Augusta, 2.823 – Cerqueira César Horários: sextas, às 20h30; sábados, às 17h e às 20h30; e domingos, às 15h e às 19h

Exposições

Bienalsur 2023 – Signos na Paisagem (até 28/01/24)

A Bienalsur é o evento cultural mais extenso do mundo, com 18.730 km de arte contemporânea, ocorrendo em 28 países ao redor do mundo. A instalação traz obras que propõe a necessidade urgente de refletirmos acerca das modificações que o planeta vem sofrendo.

Entrada gratuita

Endereço : Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Álvares Penteado, 112

: Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Álvares Penteado, 112 Horários: Todos os dias, exceto às terças-feiras, das 9h às 20h

A verdade está no corpo (até 07/01/24)

Com mais de 100 obras, a instalação busca repensar gêneros e despertar a empatia quanto às diferenças corporais que todos temos. Mais de 42 artistas compõem o projeto, que funciona como uma verdadeira ode ao corpo. A curadoria de pinturas, fotografias, videoartes e gravuras foi feita por Renato De Cara.

Entrada gratuita

Endereço : Paço das Artes – Rua Albuquerque Lins, 1345 – Consolação

: Paço das Artes – Rua Albuquerque Lins, 1345 – Consolação Horários: Terça a sábado, das 11h às 19h. Domingos e feriados, das 12h às 18h

Música

Festival Primavera Sound no Autódromo de Interlagos (2 e 3/12)

Com bandas icônicas como The Cure e The Killers, a segunda edição do aclamado Primavera Sound Brasil chega ao Autódromo de Interlagos neste fim de semana. O público poderá curtir dezenas de atrações, que vão do funk (Mc Carol) ao pop (Carly Rae Jepsen) em quatro palcos distribuídos pelo local. Vale lembrar que a banda CSS realiza um belíssimo retorno aos palcos neste sábado (2), diretamente do festival.

Valores : a partir de R$ 495,00 (ingresso por dia) e R$ 740,000 (passaporte para os dois dias de festival)

: a partir de R$ 495,00 (ingresso por dia) e R$ 740,000 (passaporte para os dois dias de festival) Endereço : Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 400

: Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 400 Confira o line-up completo no site