“Beetlejuice 2”: Tudo o que sabemos sobre a sequência

Em 2024, chega aos cinemas a continuação de Beetlejuice, clássico de Tim Burton dos anos 1980. Aqui no Brasil, o filme ganhou o título de Os Fantasmas se Divertem. O diretor comandará a sequência, que também conta com o retorno de Michael Keaton e Winona Ryder. As novidades do elenco ficam a cargo de Jenna Ortega e Justin Theroux. Confira abaixo o que já sabemos sobre a produção!

Qual a história de Beetlejuice?

Em Beetlejuice, um casal recém-falecido, Barbara e Adam (interpretado por Geena Davis e Alec Baldwin) detesta a nova família (Catherine O’Hara e Jeffrey Jones interpretam os pais e Winona Ryder é a filha adolescente) que se mudou para sua casa. Então eles entram em contato com o fantasma Beetlejuice, que promete ajudá-los a assombrar os novos habitantes da residência. Em inglês, o filme leva o nome do “vilão”, o Beetlejuice, ou Besouro Suco. O personagem é interpretado por Michael Keaton, em uma de suas atuações mais emblemáticas.

A ideia de fazer uma sequência existe desde que o longa foi lançado em 1988, mas o projeto nunca saiu do papel. Em 2010, voltaram a fomentar boatos da tal continuação e, novamente, nada foi para frente. Beetlejuice foi então adaptado para outros formatos: atrações de parques temáticos, uma série animada e um musical da Broadway. Tudo colaborava para termos um novo filme e após 35 anos, a esperada continuação vem aí!

Qual a história de Beetlejuice 2?

A sinopse do novo filme ainda não foi divulgada, mas é esperado que a história acompanhe a vida de Lydia, a Winona Ryder. A atriz Jenna Ortega (a Wandinha) foi confirmada no elenco como a filha da personagem. Voltando aos anos 1990, quando surgiram as discussões de continuação, a ideia de Tim Burton era que a história fosse ambientada no Havaí. Mas é pouco provável que tenham mantido esse conceito. O roteiro da continuação foi escrito pelos criadores da série Wandinha, Alfred Gough e Miles Millar. Podemos confiar que a trama está em boas mãos. O filme original tem uma ótima cena de dança, será que teremos Jenna Ortega dançando novamente?

Quem está no elenco de Beetlejuice 2?

Como citamos acima, a Tim Burton vai dirigir a sequência, e Michael Keaton e Winona Ryder retornam aos seus antigos papeis. Outros membros do elenco incluem Jenna Ortega e Justin Theroux.

Quando estreia Beetlejuice 2?

A Warner Bros. confirmou com a Variety que Beetlejuice 2 chega aos cinemas norte-americanos em 6 de setembro de 2024, a data no Brasil ainda não foi divulgada.