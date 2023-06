Festival Turá anuncia horários dos shows e dá detalhes das apresentações

Em sua segunda edição, que reúne grandes nomes do cenário nacional, o Festival Turá divulgou nesta terça-feira, 13, os horários dos shows que acontecerão nos dias 24 e 25 de junho, na área externa do Auditório do Ibirapuera, dentro do Parque Ibirapuera.

O festival, que é apresentado pela Hering, traz em seu line-up uma fórmula de muito sucesso: a mistura de ritmos brasileiros em um palco que contará com colaborações inéditas.

Nomes como Jorge Ben Jor, MC Hariel, Lucas Mamede, Maria Rita convidando Sandrá de Sá agitam o público no sábado, dia 24, além da tão aguardada apresentação de Zeca Pagodinho, que precisou cancelar sua apresentação na edição passada, devido ao diagnóstico de Covid-19. O cantor volta nesta edição para entregar grandes sucessos de sua carreira, como “Deixa a vida me levar” e “Verdade”.

No domingo, o público espera por grandes colaborações inéditas como o rapper Delacruz convidando BK e Luccas Carlos, Joelma convidando Mariana Aydar e fechando as colaborações, Pitty convidando Céu e Marcelo D2 para embalar grandes hits da sua turnê Admirável Chip Novo. No domingo a edição promete emocionar muita gente com a apresentação e encerramento do festival com Gilberto Gil & Família no aguardado espetáculo “Nós, a Gente”.

Confira a programação completa e os horários de cada show:

Os ingressos do segundo lote estão disponíveis pelo site Tickets For Fun, saindo por a partir de R$200,00 (meia entrada) até R$700,00 (passaporte para os dois dias), sujeito a taxas de conveniência pelo site. Outro ponto de venda dos ingressos é pela Bilheteria Oficial do Teatro Renault, localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista. O horário de funcionamento da bilheteria é de terça a domingo, das 12h às 20h. Para mais informações sobre o festival acesse o site festivaltura.com.br.