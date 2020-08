‘BORN TO FASHION’, reality show com modelos trans, estreia esta semana

Estreia na próxima quinta-feira (13), às 22h o reality show BORN TO FASHION, do canal E! Entertainment. Apresentado pela top model Lais Ribeiro e com o objetivo de revelar novos rostos para o mercado de moda, a série será a primeira produção brasileira apenas com candidatas transgênero.

Ao longo dos dez episódios, as competidoras, que conviverão na mesma casa, enfrentarão desafios diários e atividades como provas de fotografia, vídeo, passarela e teatro. Além disso, elas dividirão com o público suas histórias e experiências. A vencedora assinará um contrato de um ano com a JOY Model e estampará a capa digital de uma revista de moda.

BORN TO FASHION terá um time de especialistas composto pela consultora e roteirista Alice Marcone, o maquiador André Veloso e a estilista Lilla Colzani. A equipe de produção da série também foi construída buscando a diversidade e profissionais trans fizeram parte dos departamentos de câmera, maquiagem, roteiro e elenco.

Convidado para a coletiva de imprensa virtual do programa, Fabio Ishimoto, editor de moda de CLAUDIA, frisa o quanto a temática do reality é pertinente. “É muito importante trazer visibilidade para a comunidade trans, inseri-la no mercado de trabalho e trazer diversidade de modo real para a moda brasileira, que só recentemente vem promovendo a inclusão de diferentes gêneros, biotipos e etnias”, declarou, completando que espera que novos talentos sejam revelados no show e “que em breve possamos ver essas new faces nos editoriais de moda de CLAUDIA.”

