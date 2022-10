Festival de documentários gratuito celebra a história da moda

Já falamos aqui em CLAUDIA sobre o encontro da moda e do cinema: nos figurinos, nas inspirações e até mesmo nos desfiles da última Paris Fashion Week. Essa relação de proximidade também acontece quando grandes estilistas viram objeto de estudo de cineastas, tal qual Saint Laurent, Raf Simons na Dior, Coco Chanel e por aí vai. Se o tema te interessa, então não pode perder a sexta edição do Feed Dog Brasil – Festival Internacional de Documentários de Moda.

Com sessões presenciais totalmente gratuitas, o evento traz 15 filmes, sendo a maioria inéditos, na programação do Espaço Itaú Augusta Anexo, até o dia 19 de outubro. Entre os destaques, está o Salvatore: Shoemaker of Dreams (2020), de Luca Guadagnino (sim, o mesmo de Me Chame Pelo Seu Nome e Suspiria). Além do designer italiano responsável por revolucionar a indústria de sapatos, está também Lorenzo Riva, diretor criativo da Balenciaga, em Io Sono Il Sole (2021), da diretora Ilaria Gambarelli; e Mary Quant, estilista britânica conhecida por popularizar o uso da minissaia nos anos 1960, em Quant (2021), de Sadie Frost.

Mas nem só de bons nomes vive a multitrilionária indústria: documentários que tratam sobre fotógrafos e outros criativos e também os que trazem uma visão mais política do universo fashion fazem parte da programação. “Buscamos um olhar amplo, que vai além do estilo, do modelo e da vitrine. A indústria da moda é uma das mais complexas do mundo porque inclui criatividade, glamour e investimentos altíssimos, mas também pauta questões cruciais para a sociedade atual como a sustentabilidade, a diversidade dos corpos e a inclusão social, por exemplo” diz Flavia Guerra, curadora do festival.

Feed Dog Brasil

6º Festival Internacional de Documentários de Moda

Quando: 13 a 19 de outubro

Onde: Espaço Itaú de Cinemas Augusta – Anexo

Endereço: R. Augusta, 1470

Programação: feeddog.com.br

Entrada Gratuita