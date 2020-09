Festival de Cinema de Berlim deixará de separar prêmios por gênero

A organização do Festival Internacional de Cinema de Berlim, também conhecido como Berlinale, anunciou na última segunda-feira (24) que irá extinguir a distinção de gênero para seus prêmios na categoria de atuação.

Assim, a partir de 2021, no lugar de “Melhor Ator” e “Melhor Atriz”, serão premiadas com o Urso de Prata a “Melhor Performance Principal’ e a “Melhor Performance Coadjuvante”.

Em comunicado, os diretores do festival Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian declararam acreditar que “não separar os prêmios da categoria de atuação por gênero é um sinal para uma maior e mais sensível conscientização na indústria cinematográfica.”

Também foi revelado que o prêmio Alfred Bauer, nomeado em homenagem ao primeiro diretor do Berlinale e suspenso após revelações de que Bauer era nazista, não será mais concedido. Em seu lugar, será apresentado o Urso de Prata do Júri. A 71ª edição do Festival de Cinema de Berlim acontecerá presencialmente entre os dias 11 e 21 de fevereiro de 2021.

