Exposição ‘Beyond Van Gogh’ recebe a VIP Experience ‘Arte em Movimento’

Meditar e fazer ioga se sentindo dentro das pinturas de um dos maiores nomes da arte: é isso o que propõe a Vip Experience “Arte em Movimento”. Sob curadoria da Virada Zen, a programação especial acontece no final de semana de Dia das Mães na exposição Beyond Van Gogh, no MorumbiShopping, em São Paulo.

No domingo, a entrada para mães é gratuita e as atividades serão coordenadas Kim Riccelli e Carla Labate, iniciando as 8h. A dupla criou a “MeditArte”, fusão de meditação e arte, que mistura movimentos e respirações, usando o corpo com elementos de ioga, dança e teatro, para trabalhar a criação de uma forma lúdica. Kim abrirá os trabalhos tocando o instrumento místico Hang drum.

Como participar e o que levar

O público deve adquirir os ingressos através do site www.vangoghbrasil.com.br devido à limitação do número de pessoas. É recomendado que você use roupas claras e confortáveis, e leve água (somente água é permitido, nenhum outro líquido!) e serão disponibilizados tapetes para as aulas de ioga. Quem tiver pode levar o seu! Os portadores do ingresso VIP Experience – Arte em Movimento têm acesso ao salão imersivo onde acontece a atividade. Após a aula, os participantes serão direcionados ao Café Van Gogh onde poderão adquirir alimentos e bebidas.