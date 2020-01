Essa é a melhor série da Netflix que você ainda não assistiu

Se você está cansada de ficar olhando para aquela tela da Netflix cheia de opções de séries de filmes que você já viu ou definitivamente não quer ver, temos aqui a solução. É uma série que tem apenas 6 episódios com cerca de 25 minutos cada, e que é definitivamente a melhor coisa da Netflix que você ainda não assistiu.

Estamos falando da série irlandesa “Derry Girls” – e se você já viu, parabéns, você tem muito bom gosto.

Resumidamente, essa série conta a história de quatro amigas adolescentes em uma pequena cidade chamada Derry, na Irlanda do Norte durante os anos 1990. Se você não sabe, a Irlanda do Norte passou por um conflito que começou em 1968 e só terminou em 1998. De um lado a população protestante queria manter uma relação com a Grã-Bretanha. Do outro, os católicos defendiam a independência do país. Os dois lados partiram para o conflito armado.

E o que as adolescentes têm a ver com isso? Pois é – nada!

Enquanto o país pega fogo, elas estão mais preocupadas com os amores, problemas escolares e com as questões familiares. No primeiro episódio, por exemplo: há uma ameaça de bomba em uma ponte perto da casa delas, mas o que é uma ameaça de bomba perante o terror do primeiro dia de aula?

As quatro amigas e James, o primo inglês de Michelle – a amiga que mais está afim de se aventurar sexualmente por aí.

Agora, esqueça aquelas histórias que estamos acostumadas a ver, com o tal do high school norte-americano. A realidade da Irlanda do Norte é bem diferente daquilo – e às vezes até mais parecida com a experiência que temos aqui no Brasil, sabia?

O destaque da série são as quatro amigas: Erin (Saoirse-Monica Jackson), Michelle (Jamie Lee O’Donnell), Orla (Louisa Harland) e Clare (Nicola Coughlan). Cada uma delas tem uma personalidade forte e bem definida, o que torna as interações entre as quatro simplesmente hilárias.

Claro que em busca dos seus objetivos – seja se dar bem na prova final ou beijar a boca daquele boy tão desejado – elas se metem em confusões que vão fazer você dar muita risada. Sério.

A relação das meninas com a família de Erin também ganha destaque. Tanto a mãe Mary (Tara Lynne O’Neill) quanto o pai Gerry (Tommy Tiernan), com suas preocupações adultas, dão o contexto histórico em que a trama se desenrola. E os conflitos domésticos também são de rolar de rir.

A série fez tanto sucesso na Irlanda, que as personagens principais ganharam até um mural na cidade de Derry. A série ganhou uma segunda temporada, que estreou por lá em março de 2019, e chega à Netflix agora em 2 de agosto. Então corra para maratonar – até porque, já foi confirmada a produção de uma terceira temporada e um filme. E a gente tem certeza que você vai amar.