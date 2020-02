Emme, filha de J-Lo, rouba a cena no show de intervalo do Super Bowl

Emme Muniz é filha de dois talentosos artistas, a cantora e atriz Jennifer Lopez e o compositor Marc Anthony. Na noite deste domingo (2), ela roubou a cena no show do intervalo do Super Bowl. E olha que no palco estavam a mãe famosa e Shakira!

Com apenas 11 anos, a pequena Emme mostrou ter talento. A cantora já tinha dado um teaser que a filha iria subir no palco quando postou uma foto do ensaio dizendo: “Adoro quando a Lulu me visita nos ensaios”, escreveu. Segundo jornais, a mensagem implícita na participação da filha é política e critica o posicionamento anti-imigração do presidente americano Donald Trump. “A performance dela no palco é um símbolo do sonho americano”, diz o NYPost.

“Quando penso na minha filha, quando penso em todas as meninas em todo o mundo, para poder ver duas Latinas fazendo isso nesse país e nesse momento, é muito empoderado para nós”, disse Lopez.

Emme demonstrou excelente talento vocal. O pai, Marc Anthony, não conteve a merecida corujice. “Emme, papai está tão orgulhoso de você”, ele postou no Twitter. “Você é meu amor e sou eternamente seu”, disse Anthony.

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv — Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020

