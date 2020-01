No próximo domingo comemora-se o Dia das Mães, uma das datas mais especiais do ano. É sempre bom presentear alguém que você ama e, no caso das mães, existem várias formas de homenageá-las.

Leia Mais: Lindas mensagens de feliz dia das mães para enviar pelo WhatsApp

Seja dando um bom livro, perfumes, roupas ou algum outro mimo que tenha a ver com o que ela gosta, toda forma de presente é valida. Até mesmo um singelo poema, que pode conquistá-la em simples palavras carregadas com um grande significado. E nós, do MdeMulher, temos sugestões pra você.

Veja também







Todo mundo admira uma boa poesia, por mais que não tenha o hábito de ler livros do gênero. Poemas têm seu significado próprio, mas a interpretação de cada pessoa em particular é o que torna esse tipo de escrita tão especial.

Então, que tal caprichar usando um poema como uma inspiração? A Editora Intrínseca cedeu, com exclusividade, um poema feito pela poeta Clarice Freire em homenagem a todas as mães queridas. Leia:

–

materno

princípio

começo

origem.

descansa

o peito

lava a

alma

cura a

vertigem

lá

meus

desesperos

não

me

atingem.

Em outra poesia também voltada às mães, Clarice brinca com a metalinguagem em um traço simples, porém muito lindo e delicado de se ver (e ler!). Não foi necessário muito alarde para transmitir uma mensagem como esta, de puro carinho e afeto.

–

mãe:

permaneci

porque sempre

que voltava

atrás

você me

poesIA

A autora

Clarice Freire é uma jovem recifense que escreve desde pequena para acalmar suas inquietações. Ela tem um blog chamado ‘Pó de Lua’ e assina um livro de mesmo nome, publicado em 2014 pela Intrínseca. Dois anos depois, lançou seu segundo livro ‘Pó de lua nas noites em claro’. Filha do escritor e compositor Wilson Freire, seu dom de transmitir emoções pelas palavras já é uma herança de família.