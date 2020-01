O Dia das Mães está chegando e a busca pelo presente ideal já começou, mas você ainda não decidiu como vai presenteá-la? Tudo bem, a gente te ajuda! O MdeMulher selecionou algumas ideias de presentes para aquelas mães que são viciadas em séries de TV. Se a sua mãe tem esse perfil, então vem com a gente!

Na nossa lista, temos alguns livros que sua mãe pode adorar, como ‘Nove Desconhecidos‘, obra da mesma autora de ‘Big Little Lies‘. Outra dica é ‘Belgravia‘, título escrito pelo mesmo criador de ‘Downton Abbey‘.

Você também pode optar pelos óculos de sol retrô ou uma manta, bem estilo dos anos 50/60, na vibe das meninas de ‘Coisa Mais Linda‘, da Netflix. Se a sua mãe é do tipo caseira, uma boa pedida é a almofada fofíssima de ‘Grey’s Anatomy‘, para ela abraçar forte enquanto se emociona com os acontecimentos da série.

E que tal assistir a conteúdos das plataformas de streaming e do YouTube pela TV? Com um Chromecast, é possível! Ele facilitará muito a vida de sua mãe na hora de ver suas séries favoritas – nem vai precisar de um computador. Se a TV dela tiver uma entrada HDMI (abertura necessária para o funcionamento do recurso), talvez seja uma boa dar esse mimo. Que tal?

O que não falta é opção pra você caprichar e fazer a escolha certa. Vamos à lista?

Confira nossas sugestões de presentes para mães que amam séries:

1- Livro “As filhas do Capitão”, da mesma autora de “O Tempo Entre Costuras” – Editora Planeta – R$ 59,90

2- Livro “Nove Desconhecidos”, da mesma autora de “Big Little Lies” – Intrínseca – R$ 54,90

3- Livro “Belgravia”, do mesmo autor de “Downton Abbey” – Intrínseca – R$ 49,90

1- Boneco Colecionável Stranger Things Eleven – Funko Pop – R$ 82,90

2- Quadro How I Met Your Mother – Elo7 – R$ 37,59

3– Copo térmico Gilmore Girls – Americanas – R$ 65,97

1- Manta Cinza Reversível Poá – Renner – R$ 79,90

2- Óculos de Sol Gatinho Detalhe – AMARO – R$ 129,90

3- Pôster com moldura Downton Abbey – Elo7 – R$ 39,90

1- Caneca Friends – Elo7 – R$ 29,90

2- Google Chromecast 1080p 4K – Extra – R$ 139,90

3- Chinelo Slim Game of Thrones – Havaianas – R$ 45,99

1- Almofada Grey’s Anatomy (40 x 40 cm) – Shoptime – R$ 38,90

2- Olho Mágico Moldura Amarela Friends – Casa Geek – R$ 20,90

3- Capinha para celular Trio Grey’s Anatomy – Gocase – R$ 59,90