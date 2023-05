Dia de Star Wars: 6 boxes especiais para comemorar

Qualquer fã de Star Wars encontra no 4 de maio um motivo para comemorar: a data celebra a existência da saga. Criada por George Lucas em 1977, a obra faz sucesso até hoje (e muito), marcando uma geração e sendo um fenômeno da cultura pop. Pensando em você, apaixonado por esse universo, separamos alguns boxes especiais ‒ de filmes e livros.

Antes das indicações, é importante dizer que o dia foi escolhido porque constantemente escutamos “que a força esteja com você” em Star Wars. Em inglês, a frase é “may the force be with you”. Muita gente escuta ela, entretanto, como “may the fourth be with you” (que o 4 de maio esteja com você, em tradução para o portugês). Assim, os fãs fizeram um trocadilho, que acabou virando um projeto. Em 2011, o Toronto Underground Cinema, organizou um festival para exibir todos os filmes da saga na data. Desde lá, os mais apaixonados comemoram anualmente.

Agora que você sabe um pouco mais sobre esse mundo, confira alguns boxes especiais de Star Wars ‒ tanto de livros quanto de filmes.