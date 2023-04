Com 60 anos de carreira, Rita Lee ganha homenagem no Altas Horas

A cantora Rita Lee completou 60 anos de carreira e foi homenageada no Altas Horas, na TV Globo, neste sábado (15). A edição foi completamente dedicada à ela, que agora nomeia um dos palcos do programa comandando por Serginho Groisman.

Beto Lee, Fernanda Abreu, Paula Toller, Céu, Zezé Motta, Tico Santa Cruz, Paulo Ricardo, Tom Zé, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Tiago Iorc participaram do programa e apresentaram clássicos que ficaram famosos na voz de Rita Lee. Ela é conhecida como a “Rainha do Rock Brasileiro”, uma das artistas que mais vendeu discos no Brasil. Com ascendência de imigrantes norte-americanos e italianos, ela trouxe uma verdadeira identidade ao rock nacional – ainda que tenha navegado por muitos gêneros, do tropicalismo até a bossa nova.

Com a presença de amigos e outros músicos, a artista acompanhou de casa toda a celebração, pois está em tratamento de câncer no pulmão. Rita Lee foi à público com seu diagnóstico em maio de 2021. O marido da cantora, Roberto de Carvalho, postou nas redes sociais a reação dela assistindo ao programa. “Adoramos! Obrigado a todos!”, escreveu ele. Confira abaixo o vídeo dela vendo o Altas Horas: