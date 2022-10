Coldplay adia shows no Brasil por problema de saúde de Chris Martin

Os shows do Coldplay no Brasil – que aconteceriam neste mês – serão adiados para 2023. Segundo o comunicado divulgado pela banda nas redes sociais, o motivo é a condição de saúde de Chris Martin.

Segundo as publicações do grupo, o vocalista do Coldplay está com uma infecção pulmonar considerada séria, e precisará repousar por pelo menos três semanas. Os ingressos comprados serão válidos para as novas datas, mas quem preferir também poderá solicitar um reembolso.

O que diz o comunicado do Coldplay

No Twitter, os músicos informaram da ordem estrita de descanso, e disseram estar trabalhando para confirmar as novas datas o mais cedo possível. A ideia é mover os shows para o começo de 2023. Eles ainda pedem desculpas pelo ocorrido, e pedem para que os fãs não abram mão dos seus ingressos, já que eles serão válidos para as novas datas. Quem quiser poderá buscar os pontos de vendas para um reembolso. “Estamos otimistas que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível. A todos os afetados, por favor, aceitem nossas sinceras desculpas e obrigado, como sempre, por seu amor e apoio”, finalizam.