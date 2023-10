Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 14 e 20/10

Maratona de filmes de terror japoneses no Petra Belas Artes, documentário sobre a cantora Letrux e a continuidade da 15ª Grande Exposição de Arte Bunkyo — um dos principais eventos de artes plásticas do país: as opções culturais para as próximas semanas são, no mínimo, ecléticas. A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural que revela o melhor da arte em São Paulo:

Cinema

Porão Belas Artes (18/10)

O Petra Belas Artes continua apostando em sua maratona mensal de filmes de terror, o “Porão Belas Artes”. Em outubro, o estabelecimento homenageia o amado J-Horror, cinema de horror japonês. Nesta quarta-feira (18), o título da vez é “A Cura”, de Kiyoshi Kurosawa. Por fim, o perturbador “Audição”, comandado por Takashi Miike, será exibido em 25/10, próximo ao Halloween.

Preço : R$ 20,00

: R$ 20,00 Horário : 21h

: 21h Endereço: R. da Consolação, 2423

Assassinos da Lua das Flores

Na próxima quinta-feira (19), os cinemas brasileiros recebem o novo filme de Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”, com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Extremamente aclamado pela crítica internacional, o longa deve ser um dos grandes destaques da próxima temporada de premiações.

Teatro

Bossa Nova Cabaret Bar (até fevereiro/2024)

Em cartaz no Centro Cultural Fiesp, “Bossa Nova Cabaret Bar” mescla diferentes gerações de atores para refletir sobre amor e música. A peça foi idealizada pelo grupo Circo Grafitti, composto pelos artistas Helen Helene, Pedro Paulo Bogossian e Rosi Campos.

Entrada gratuita

Horário : quinta a sábado, 20h; domingos, às 19h

: quinta a sábado, 20h; domingos, às 19h Endereço: Avenida Paulista, 1313 – Jardins

Música

Ana Carolina canta Cássia Eller e Nando Reis (20/10)

No próximo sábado (20), Ana Carolina canta os maiores sucessos de Cássia Eller e Nando Reis em uma apresentação intimista no Centro de Tradições Nordestinas (SP).

Valores : a partir de R$ 100,00

: a partir de R$ 100,00 Horário : 20h (abertura)

: 20h (abertura) Endereço: CTN – R. Jacofer, 615 – Limão

Exposições

15ª Grande Exposição de Arte Bunkyo (até 22/10)

Um dos principais eventos de artes plásticas do Brasil reúne 286 obras de 220 artistas selecionados a dedo. Com recorde de público na atual edição, a exposição funciona como um verdadeiro norte conceitual para artistas novatos e veteranos, já que, sem dúvidas, muitas tendências de arte e design surgem de lá .

Entrada gratuita

Horário : Segunda a Sexta: 12h às 17h | Sábado e Domingo: 10h às 17h

: Segunda a Sexta: 12h às 17h | Sábado e Domingo: 10h às 17h Endereço: Rua São Joaquim, 381 – Edifício Anexo – Liberdade

Cerâmica Utilitária: Objetos e Histórias (até 30/12)

A exposição, localizada no Ateliê de Cerâmica, traz a história por trás de alguns dos objetos mais fascinantes da história. Um exemplo são os vasos chineses do século 15, que após serem produzidos em massa, tiveram suas funções profundamente alteradas, sendo transformados em objetos de arte, artigos cerimoniais e muito mais.

Entrada gratuita

Horários : segunda à sexta de 10h às 18h, sábado de 10h às 13h

: segunda à sexta de 10h às 18h, sábado de 10h às 13h Endereço: O Ateliê de Cerâmica – Av. Bias Fortes, 225

Televisão

“Letrux: Viver é um Frenesi” (16/10)

O documentário inédito sobre a cantora brasileira Letrux tem estreia exclusiva no Canal Brasil. Com direção de Marcio Debellian, a obra retrata o passado e o presente da artista, com recordações familiares, momentos marcantes com fãs e ídolos, e detalhes de sua vida pessoal e profissional.

Horário: 16/10 às 19h50