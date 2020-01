Clássica música de Aladdin e Jasmine ganha versão na voz de Zayn Malik

Uma versão especial de “A Whole New World” (“Um Mundo Ideal”, em português) acaba de ser lançada, para aumentar ainda mais a ansiedade dos fãs de “Aladdin”. Essa é música principal da trilha sonora do longa, que estreia em 23 de maio.

A canção foi regravada na voz de Zayn Malik e Zhavia Ward, com o clipe divulgado nesta quinta-feira (9). Nele, os cantores aparecem interpretando a música em uma versão bem mais pop que a original, gravada em 1992 por Regina Belle e Peabo Bryson.

Nos assuntos mais falados no Twitter, a hashtag referente ao nome original da música é a segunda mais usada. Com ela, as pessoas chegaram a uma conclusão sobre a regravação: tem um total de zero defeitos.

Veja também







Além disso, a galera também está mais adepta do que nunca a ideia de que o próprio Zayn deveria interpretar o Aladdin no longa que logo logo chega às telonas. Só que tudo isso não passa de uma brincadeira, já que o verdadeiro papel está nas mãos de Mena Massoud, enquanto que Jasmine é interpretada por Naomi Scott.

Confira a reação dos fãs:

eu tô em surto com o Zayn cantando a música do Aladdin porque ele é o próprio Aladdin alguém me ajuda eu vou ter um treco #AWholeNewWorld — a (@nudelovato) May 9, 2019

MANO TA MUITO INCRÍVEL

porra a voz do zayn com a da zhavia tem uma harmonia tão grande, eu to muito apaixonada na forma em que eles cantam, a música os envolvendo e a melodia se encaixando tão bem na voz de ambos PORRA A PERFEIÇÃO MANO#AWholeNewWorldpic.twitter.com/oqHoQoxc4g — tay demizinha̷ vol 6 ¡au reddie 📌 (@ilovlwt) May 9, 2019

a voz dos dois se harmonizou de uma maneira incrível ficou lindo demais obrigada por tudo zayn e zhavia#AWholeNewWorld pic.twitter.com/Npn8PdLsry — fer RARE (@flashfrosxt) May 9, 2019

obrigada pelo mimo disney. não me canso de dizer que zayn malik possui um total de 0 defeitos e esse vídeo com essa música é uma das provas disso. #AWholeNewWorld pic.twitter.com/EG0qKp3Amk — gi (@giovannamrqs) May 9, 2019

zayn é o proprio alladin e quem discorda nem é gente #AWholeNewWorld pic.twitter.com/lVh2rkSwQI — 𝒊𝒔𝒂 ×͜× (@lwtxhabitt) May 9, 2019

https://twitter.com/infwnitydcu/status/1126500462083969026

mano quando o zayn abriu a boca eu me arrepiei todinha, nunca imaginei ele cantando um mundo ideal, a criança que habita em mim saúda a criança que habita em você criançastê #AWholeNewWorld pic.twitter.com/Xroyt6lGR4 — Bruna. 28 (@harrehmercury) May 9, 2019

nunca vou perdoar os responsáveis pela realização de Alladin por não terem colocada esse homem para atuar, ele daria um Alladin perfeito. #AWholeNewWorld pic.twitter.com/9Vs3WRAnIz — mj ◟̽◞̽ loves lucien (@sunflwouies) May 9, 2019

GENTE EU N VOU CONSEGUIR PASSAR DESSE ANO VIVApic.twitter.com/HqQnumcKK5

#AWholeNewWorld — Luizinha ta feliz (@feelingshine) May 9, 2019