Carol Castro é protagonista de ‘Insânia’, nova série de terror do Star+

A atriz Carol Castro é a protagonista de ‘Insânia’, a nova série brasileira de terror psicológico original Star+. O elenco da produção, que estreia em 3 de dezembro, conta também com Rafaela Mandelli, Bella Camero, Eucir de Souza, Rafael Losso e Samuel de Assis.

A série conta a história de Paula, uma policial científica, que após passar por uma tragédia familiar é internada em uma clínica psiquiátrica misteriosa. Durante o período que passa lá, a personagem de Carol vagueia por caminhos sombrios e duvidosos, chegando à beira da insanidade, enquanto tenta investigar o verdadeiro motivo de sua hospitalização.

A atriz se identificou com o papel assim que soube do teste: “Eu queria muito pegar essa personagem, encaixava em tudo que eu estava procurando profissionalmente, falando de desafios, posicionamento, relacionamento, carreira e como pessoa mesmo eu queria essa intensidade e essa proximidade”.

Para se preparar, a atriz não poupou esforços, nem dedicação. “Eu pulei de cabeça no universo dessa personagem e eu posso dizer que foi um trabalho de preparação muito intenso desde do momento de leitura de anotações até o momento de passar até a preparação de elenco com a Nara Sakarê”, lembra.

O processo contou com a contextualização da infância, adolescência, maternidade e profissão da personagem. Carol frequentou o prédio da Polícia Científica em São Paulo e se surpreendeu positivamente com a quantidade de mulheres.

Atriz conta como foi ser perita por um dia

“Foi ótimo porque eu estava justamente buscando essa realidade de ser uma mulher nessa profissão. Então eu ficava observando cada jeito de andar das peritas, o jeito que elas falavam, que paravam e como era apoiar a mão no coldre, já que elas andam armadas, elas são policiais e tem todo esse treinamento de polícia mesmo”, relata.

Ao acompanhar uma cena de crime real, ela se deparou com uma coincidência curiosa: a perita que a acompanhou se chama Paula, mesmo nome de sua personagem. “Isso me deu uma intuição e acho que nada nessa vida acontece por acaso e [durante o processo] teve várias coincidências”, conta Carol.

Junto de Rafaela Mandelli, sua parceira na série, Carol foi “perita por um dia”. “A gente viveu essa realidade de tocar o cadáver, ajudar a virar o corpo, entender o que os hematomas significam e como é que funciona todo processo, até ir de viatura até o local”, lembra.

Carol diz que a série tem tudo para prender a atenção das pessoas. “É meu gênero preferido, eu amo um suspense psicológico e Insânia é exatamente isso. Eu adorei o fato de que são oito episódios de uma vez e a pessoa pode me maratonar se quiser, como eu vou fazer”, diz a atriz.

A série de terror e suspense psicológico conta com uma trama envolvente e repleta de mistérios. “E eu estou muito ansiosa pra que a gente tenha uma segunda temporada”, conta Carol Castro.

Confira o trailer: