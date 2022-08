Book Friday: 5 livros de autoras negras com descontos imperdíveis

Que tal aumentar a sua estante com descontos incríveis? Desta quinta-feira (18) até o dia 22 de agosto, acontece a Book Friday da Amazon, com descontos de até 50% para livros físicos, e 80% nas versões digitais (eBooks). Para aproveitar, separamos 5 obras de autoras negras que fazem parte da seleção!

O diário da catadora de papel Carolina Maria de Jesus deu origem ao livro, que relata o cotidiano da vida na favela. A linguagem simples, mas contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar o que viu, viveu e sentiu nos anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com os três filhos.

O novo livro da escritora, professora e criadora da página Jazz Meu Coração, com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, Ryane Leão – autora de Tudo nela brilha e queima, que já vendeu mais de 40 mil exemplares- traz poemas que comunicam com paixão o ser mulher, sobretudo o ser mulher preta no Brasil.

A obra-prima de Alice Walker, vencedora do Pulitzer de 1983, conta a história de Celie, uma mulher pobre, negra e praticamente analfabeta vivendo no Sul dos Estados Unidos entre 1900 e 1940. Brutalizada desde a infância, a jovem foi estuprada pelo padrasto e forçada a se casar com Albert, um viúvo violento, pai de quatro filhos, que a exergava como empregada e lhe impunha sofrimentos físicos e morais. Ela escreve cartas para Deus e para a irmã, com uma linguagem peculiar que assume ritmo e cadência próprios e líricos, e, à medida que cresce, começa a arregimentar experiências e amigos.

O romance de Ana Maria Gonçalves conta a história fascinante de uma africana idosa, cega e à beira da morte, que viaja ao Brasil em busca do filho perdido há décadas. Ao longo da jornada, ela vai contando sua vida, marcada por mortes, violência e escravidão. Inserido em um contexto histórico importante na formação do povo brasileiro e narrado de uma maneira original e pungente, na qual os fatos históricos estão imersos no cotidiano e na vida dos personagens, a obra é um romance histórico de leitura voraz, que prende a atenção do leitor da primeira à última página.

O livro de Chimamanda Ngozi Adichie tem como protagonista e narradora a adolescente Kambili, que mostra como a religiosidade branca e católica do pai, Eugene, famoso industrial nigeriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a família. O pavor de Eugene às tradições primitivas do povo nigeriano é tamanho que ele chega a rejeitar o pai, contador de histórias encantador, e a irmã, professora universitária esclarecida, temendo o inferno. Mas, apesar de sua clara violência e opressão, Eugene é benfeitor dos pobres e, estranhamente, apoia o jornal mais progressista do país. Durante uma temporada na casa de sua tia, Kambili acaba se apaixonando por um padre que é obrigado a deixar a Nigéria, por falta de segurança e de perspectiva de futuro.

