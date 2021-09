Betty Faria celebra 80 anos e ganha mostra com raridades da carreira

Os fãs da aclamada atriz Betty Faria não vão ficar de fora da celebração das oito décadas de vida da artista. Na mostra gratuita Betty Faria – 80 anos, que fica em cartaz de 22 de setembro até 11 de outubro, no Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo, 15 longas de diferentes momentos da história da sétima arte serão exibidos para exaltar o trabalha da artista.

O clássico Bye Bye Brasil e raridades, como Monstros de Babaloo e o italiano Marlene de Souza, estão na programação da mostra, que ainda exibirá dois longas de forma virtual para todo o Brasil a partir do dia 1º de novembro.

Carioca da gema, a artista nasceu em 1941 e começou sua carreira como bailarina, mas a dramaturgia a encontrou no meio do caminho e, em 1965, deu seus primeiros passos na televisão e no cinema.

Além da homenagem à artista, a mostra também exaltará o protagonismo e a importância do cinema nacional. A curadoria do evento é feita pelo ex-coordenador da Cinemateca Brasileira, Leandro Pardi.

Os principais títulos que estarão à disposição do público presencialmente são: O Casal (1975) de Daniel Filho, Jubiabá (1986), de Nelson Pereira dos Santos e Bens Confiscados (2004) de Carlos Reichenbach, Perfume de Gardênia (1992), de Guilherme de Almeida Prado, e Marlene de Souza (2004), dirigido por Tonino De Bernardi.

No encerramento, no dia 11 de outubro, às 14h, será oferecida ao público uma oficina sobre memória audiovisual e cinema brasileiro com análise de filmes ministrada pelo cineasta e programador Sergio Silva.

O evento acontecerá de forma presencial também no Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo. No site do CCBB, você encontra mais detalhes sobre a programação.