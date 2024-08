Brasileira brilha e garante vaga inédita na final da ginástica em Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris chegam ao fim neste domingo (11), mas o Brasil ainda está na luta por medalhas! Nesta quinta-feira (08), Bárbara Domingos, de 24 anos, fez história ao se tornar a primeira brasileira a se classificar para uma final olímpica na ginástica rítmica.

Bárbara garantiu a vaga para a final após participar das classificatórias, onde conquistou a oitava melhor nota entre as 24 concorrentes. Durante o evento, as ginastas competem com os quatro aparelhos – bola, arco, maças e fita – e, após o somatório das notas, apenas as 10 melhores avançam para as finais individuais.

Nesta quinta-feira, a ginasta brasileira alcançou a terceira melhor nota no arco, a sexta na bola, a nona na fita e a 16ª nas maças, somando 129.750 pontos.

Com isso, Bárbara não somente marca a história dos Jogos Olímpicos, mas se torna a primeira possibilidade do Brasil conquistar uma medalha olímpica na modalidade esportiva. A final será disputada nesta sexta-feira, às 9h30 (horário de Brasília).

A jornada de Bárbara Domingos pré-Olimpíadas

É inegável que Bárbara alcançou um feito memorável, mas não é apenas nos Jogos Olímpicos que a ginasta se destaca. No período pré-Olimpíadas, em 2023, ela chegou a conquistar o tricampeonato Pan-Americano, ganhando ouro no individual geral, bola e fita em Santiago, no Chile. Ela também alcançou o terceiro lugar na fita em duas etapas da Copa do Mundo.

