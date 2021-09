Eles voltaram! Abba lança novas músicas após 40 anos; ouça

Os fãs dos clássicos dos anos 1970 têm um motivo para celebrar esta semana. O grupo sueco Abba, que vendeu mais de 500 milhões de discos, está de volta! O “comeback” da banda inclui novas músicas e uma turnê de shows com os astros, acompanhados de hologramas deles mesmo na época que estouraram pelo mundo afora.

Os integrantes, famosos pelo hit Dancing Queen, já deram um pequeno spoiler do que está por vir com o lançamento dos singles I Still Have Faith in You e Don’t Shut Me Down, lançadas no Spotify nesta quinta-feira (2).

We are on our way back! Thank you for waiting.#ABBAVoyage is the concert we’ve always wanted to perform for our fans. The journey is about to begin! Pre-order @ABBA’s new album ‘Voyage’, out 5th November, for access to the exclusive ticket pre-sales.https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/xLh6wWL5z7 — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) September 2, 2021

As faixas, assim como todo o álbum, estavam em desenvolvimento desde 2018. Elas foram gravadas no estúdio Riksmixningsverket, Estocolmo. O álbum completo será liberado no dia 5 de novembro deste ano.

Este é o primeiro material lançado depois que o hit Under Attack, de dezembro de 1982, fez sucesso em diversas rádios espalhadas pelo globo.

A turnê de shows, que começa em 27 março de 2022, tem o principal objetivo de mostrar ao público as novas músicas do grupo sueco no álbum “The Voyage” e proporcionar a nostalgia da década de 70. O quarteto Björn Ulvaeus, 76, Benny Andersson,74, Agnetha Fältskog, 71 e Anni-Frid Lyngstad, 75, vai contar ainda com os Abba-tars no palco, que são como hologramas de si mesmos. Ouça as duas novas músicas do Abba: