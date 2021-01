“Bacurau” está na disputa por uma vaga no Oscar 2021

O filme Bacurau pode ser indicado ao Oscar 2021. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles está elegível na premiação ao constar no Academy Screening Room, plataforma de acesso exclusivo aos membros da Academia votantes do Oscar.

A notícia foi divulgada nas redes sociais da distribuidora Vitrine Filmes. De acordo com a publicação, “dentre as categorias que o filme pode ser indicado, destacam-se melhor filme, direção, atriz coadjuvante, ator coadjuvante e roteiro original.”

Ainda segundo essas informações, o filme é elegível em todas as categorias para longas-metragens de ficção, exceto Filme Internacional. Para esta categoria, o Brasil apostou no documentário Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, de Barbara Paz, viúva do diretor, para concorrer a uma vaga.

Sobre Bacurau

Bacurau se passa em um povoado fictício do sertão brasileiro, cuja população descobre ter saído do mapa e passa a notar ameaças vindas de invasores misteriosos. O longa foi lançado em 2019 e conquistou diversos prêmios, como o de melhor filme estrangeiro no New York Film Critics Circle. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, também o indicou como um de seus filmes favoritos de 2020.